Gazzetta, le fonds de Di Caro: “La santé d’abord, mais c’est un championnat conditionné”

Le sujet du jour est évidemment celui du report des 5 matchs qui devaient initialement se jouer à huis clos en raison de l’expansion du coronavirus. La décision, prise par la Ligue et la FIGC, est venue samedi matin et a déclenché des protestations de nombreux managers et entraîneurs. La Gazzetta dello Sport analyse la situation à travers le fonds du directeur adjoint Andrea Di Caro, dont nous vous proposons quelques points.

“Nous devons toujours nous rappeler que nous parlons de choix pour la protection de la santé, qui sont intervenus après plusieurs sommets entre les institutions politiques et sportives. Face à la santé, les intérêts privés tombent tous à l’arrière-plan.

Il ne fait cependant aucun doute que le report des matchs d’hier au 13 mai – auxquels on peut encore ajouter les reprises de la veille … – rend le calendrier très encombré en mai et presque prohibitif pour certaines équipes (lire Inter). Il n’y a pas d’équilibre entre ceux qui ont disputé toutes les courses et ceux qui devront les récupérer en jouant tous les trois jours dans la phase principale: championnat fortement conditionné.

Avec le recul et avec le fort risque que le lendemain puisse présenter des problèmes similaires, il aurait été plus juste de jouer: portes ouvertes et portes fermées selon les villes. Un pays donne un signal de contrôle, de sérieux et de redémarrage même lorsqu’il montre qu’il sait respecter ses engagements et ses calendriers, dont le football. Et soyez patient si 202 pays connectés auraient manqué le spectacle dans les tribunes de la Juve-Inter.

Le calendrier est un tetris mais nous invitons la Ligue de football à évaluer la modification de la date du 13 mai. Et dire si le lendemain comprendra des matchs à huis clos ou neutres “.