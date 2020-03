“Vignato, un talent annoncé. Bologne et Sinisa se concentrent sur la petite Dybala”: voici comment La Gazzetta dello Sport regarde l’un des personnages les plus parlés du marché d’hiver Emanuel Vignato. Maintenant à Chievo Vérone mais promis à l’épouse de Bologne: “Depuis qu’il était enfant, il a fait la différence et enchanté. Pris en janvier de Chievo, il se prépare pour le grand saut”.