Tottenham Hotspur pourrait bien détourner le coup de West Ham pour Gedson Fernandes. Sky Sports rapporte actuellement que le club cherche à signer un contrat de prêt de 18 mois avec le joueur.

Gedson Fernandes aiderait Tottenham Hotspur à maintenir un projet dirigé par des jeunes

Fernandes est un joueur de 21 ans très bien noté, qui joue actuellement à Benfica. Il a joué pour le Portugal tout au long de sa carrière de jeune. De plus, il a joué deux fois pour la première équipe de son pays. Son expérience s’étend également à la Ligue des champions.

Les fans des Spurs apprécieront certainement sa capacité à avancer au milieu de terrain. Sa capacité de dribbler est impressionnante et il se bat bien pour garder le ballon. Au niveau de la jeunesse, il n’était pas un buteur prolifique mais avec sa capacité de course et technique, il a réussi à marquer des buts, y compris à distance et sur coups de pied arrêtés. C’est quelque chose que Mourinho pourrait augmenter en travaillant avec le joueur, tout comme il revitalise Dele Alli.

Court terme

Les Spurs manquent de profondeur dans plusieurs positions de leur équipe. Une partie de cela a été exacerbée par des blessures. Moussa Sissoko est absent jusqu’en avril, après avoir subi une opération au genou. Il était un joueur clé au milieu de terrain et il nous manquera. Même sans ces blessures, la profondeur de l’effectif pourrait être beaucoup plus grande dans l’ensemble. Ainsi, faire venir Gedson Fernandes en janvier serait très utile à court terme.

Long terme

Les équipes les plus successives et les plus excitantes des Spurs ont amené de jeunes joueurs sur le terrain. Dans certains cas, cela a conduit des joueurs tels que Nabil Bentaleb, Tom Carroll et Alex Pritchard à se frayer un chemin dans leur carrière de footballeur. Mais, cela a également conduit au développement de joueurs comme Harry Kane et Harry Winks. Les fans préfèrent de loin voir un local, ou à tout le moins, un jeune joueur qui se porte bien dans son club.

Mais il y a aussi l’argument économique pour signer des joueurs plus jeunes et moins réputés. Il est préférable de recruter des joueurs comme Gedson Fernandes au début de leur carrière pour pouvoir les concrétiser à un prix inférieur. De plus, avec un manager à plus long terme, cela permet au manager de cultiver le joueur dans le style qui convient le mieux à son équipe.

Il y a un certain nombre de joueurs vieillissants dans l’équipe. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Hugo Lloris, Danny Rose, Moussa Sissoko sont les joueurs les plus expérimentés de l’équipe. De plus, des joueurs comme Dele Alli, Eric Dier et Harry Kane sont bien plus avancés dans leur carrière que lorsque Mauricio Pochettino a pris la tête des Spurs. L’expérience est nécessaire dans une équipe, mais il est important de continuer à développer des joueurs plus jeunes pour défier l’équipe actuelle.

Mourinho semble suivre le modèle des Spurs. Japhet Tanganga a fait un bon début contre Liverpool. Des joueurs tels qu’Oliver Skipp, Troy Parrott et Brandon Austin font de brefs camées ou s’assoient sur le banc prêts si on leur demande. Ces joueurs ont été développés à l’académie des jeunes, et ils devraient être priorisés en termes de temps de jeu. Cependant, quelques signatures prudentes pourraient aider à renforcer l’équipe sans compromettre cela.

