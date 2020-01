Gedson Fernandes déménage à Tottenham Hotspur imminent

SETUBAL, PORTUGAL – 21 DÉCEMBRE: Gedson Fernandes de SL Benfica avec Eber Bessa de Vitoria FC en action pendant le match de Coupe Allianz entre Vitoria FC et SL Benfica à l’Estadio do Bonfim le 21 décembre 2019 à Setubal, Portugal. (Photo de Gualter Fatia / .)

Gedson Fernandes signera son nouveau contrat Tottenham Hotspur dans les prochaines heures. West Ham n’a jamais été en course pour sa signature. C’est selon Fabrizio Romano.

RAPPORT: Gedson Fernandes proche du déménagement de Tottenham Hotspur

Les Spurs pourront renforcer leurs capacités au milieu de terrain avec ce mouvement. Le jeune international portugais est un talent à développer. Sky Sports a déjà suggéré que le joueur signe un contrat de prêt de 18 mois. Il y a une option d’achat de 56 millions de livres sterling pendant cette période de prêt. Il s’agit donc d’un transfert à risque relativement faible pour le club. Ils pourront évaluer le joueur, lui donner une chance de s’adapter au football anglais et ensuite décider s’ils veulent le garder.

Projet jeunesse

Il est prometteur de voir le club investir à nouveau dans des joueurs plus jeunes. Gedson Fernandes contribuera à faire baisser l’âge moyen de l’équipe. Finalement, les reliques plus anciennes telles que Victor Wanyama devront peut-être être éliminées de l’équipe en été. Faire venir les jeunes talents permet d’abord une transition plus douce et une reconstruction de l’équipe.

L’arrivée de Fernandes peut avoir un impact sur les talents potentiels qui arrivent à travers l’académie. Mais, avec la série actuelle de blessures au milieu de terrain, cela ne devrait pas nuire au temps de jeu de Oliver Skipp.

Stratégie de transfert

Si le mouvement de Gedson Fernandes peut être finalisé, il sera le premier à signer sous Jose Mourinho. Les dernières signatures des Spurs avant cela étaient Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon et Jack Clarke. La plupart de ces joueurs sont en fait d’un acabit similaire; Ndombele et Lo Celso sont les plus anciens (23), ce qui place encore ces joueurs dans leur phase de développement. La signature de Gedson Fernandes continue ainsi l’investissement récent dans des joueurs plus jeunes et affamés. Aucune de ces signatures n’a battu le monde, mais Daniel Levy a néanmoins injecté un peu plus d’argent dans le club. Cela comprend également son changement de directeur.

Il sera désormais intéressant de voir si Levy continue de déborder ou si Jose Mourinho sera confronté aux mêmes problèmes que Mauricio Pochettino en termes de budget qui étouffe les aspirations du manager.

