Gelson Martins pourrait être sanctionné 8 mois après sa poussée

L’aile droite portugaise de Monaco, Gelson Martins, pourrait être sanctionné jusqu’à 8 mois pour la double poussée donnée à l’arbitre du match qui affrontait le club dirigé par Robert Moreno et Nîmes. Selon ‘RMC’, l’ancien Atlético pourrait recevoir une punition qui laisserait l’attaquant portugais hors du terrain jusqu’en octobre, Pour ce que Il manquerait le reste de la saison.

02/05/2020

À 15:03

CET

Sport.es

Cette sanction intervient après que le syndicat des arbitres français (SAFE) a fait une déclaration demandant une correction sévère pour la fin portugaise. “Le geste est honteux, intolérable, indéfendable, insupportable et inacceptable et ne peut pas se produire sur un terrain de football. Vous devez bien comprendre que vous ne pouvez pas toucher un arbitre. Il est temps que les autorités prennent les mesures nécessaires. Nous exigeons le maximum fermeté pour que ces images appartiennent au passé “, a expliqué SAFE.

Le comité de discipline de Ligue 1 statuera demain après que le porpio Monaco aura annoncé qu’il sanctionnerait le joueur. “Votre attitude est inacceptable. Il s’est excusé auprès de l’arbitre après le match et sur les réseaux sociaux, mais sera lourdement sanctionné. Ces situations ne peuvent plus se reproduire. Ils sont impardonnables “, a déclaré Oleg Petrov, vice-président exécutif du club de la Principauté.

“Ceux qui me connaissent savent que tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu du respect pour tout le monde: partenaires, rivaux, fans et arbitres, sur et hors du terrain. Je ne suis pas agressif et je n’ai jamais été avec personne. Après réflexion, je pense que je dois m’excuser pour mon attitude irréfléchie et chaude. Je m’excuse auprès de l’arbitre, Mikael Lesage, mais aussi à mes camarades de classe et à mes fans“, Martins a écrit sur son Instagram. Demain, la portée de la sanction sera connue, dans une décision qui, si elle est confirmée par les informations avancées «RMC», serait l’une des plus longues sanctions de l’histoire du football.