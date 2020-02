Gênes 1 – 0 Cagliari

Il Gênes a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Cagliari ce dimanche dans le Luigi Ferraris. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Gênes affronté le jeu avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel Atalanta. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Cagliari récolté une cravate à double sens devant Parme, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et accumulant trois matchs nuls consécutifs dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe cagliaritani s’est placée en neuvième position après la fin du match, tandis que le Gênes C’est le dix-huitième.

02/09/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a ouvert son compte de buteur avec un objectif de Goran Pandev, terminant ainsi la première mi-temps par un 1-0 à la lumière.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en deuxième période et donc le temps réglementaire s’est terminé avec le résultat de 1-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Gênes ils sont entrés Goran Pandev, Peter Ankersen et Francesco Cassata remplacer Paolo Ghiglione, Lasse Schone et Andrea Pinamontitandis que le Cagliari a donné accès à Sebastian Walukiewicz, Federico Mattiello et Gastón Pereiro pour Paolo Farago, Fabrizio Cacciatore et Ragnar Klavan.

L’arbitre a montré neuf cartons jaunes, trois pour Andrea Pinamonti, Ivan Radovanovic et Stefano Sturaro, de l’équipe à domicile et six à Fabrizio Cacciatore, Giovanni Simeone, Radja Nainggolan, Gastón Pereiro, Federico Mattiello et Nahitan Nández, de l’équipe visiteuse.

Avec ces trois points, le Gênes occupait la dix-huitième place avec 19 points, au lieu de la relégation en deuxième division, tandis que l’équipe dirigée par Rolando Maran Il était en neuvième place avec 32 points à la fin du duel.

Le lendemain, l’équipe rojiazul jouera à l’extérieur contre le Bolognetandis que le Cagliari il cherchera le triomphe dans son stade contre Naples.

Fiche techniqueGênes:Mattia Perin, Adama Soumaoro, Davide Biraschi, Andrea Masiello, Paolo Ghiglione (Goran Pandev, min.39), Lasse Schone (Peter Ankersen, min.53), Ivan Radovanovic, Stefano Sturaro, Domenico Criscito, Antonio Sanabria et Andrea Pinamonti (Francesco Cassata, min.75)Cagliari:Alessio Cragno, Fabrizio Cacciatore (Federico Mattiello, min.24), Ragnar Klavan (Gastón Pereiro, min.77), Fabio Pisacane, Luca Pellegrini, Paolo Farago (Sebastian Walukiewicz, min.15), Joao Pedro Galvao, Radja Nainggolan, Nahitan Nández, Artur Ionita et Giovanni SimeoneStade:Luigi FerrarisButs:Goran Pandev (1-0, min. 43)