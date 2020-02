Gênes 2 – 3 Latium

Il Latium ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-3 contre le Gênes ce dimanche dans le Luigi Ferraris. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Gênes est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Bologne loin de chez soi et Cagliari dans son fief, par 0-3 et 1-0 respectivement. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Latium gagné à Inter dans son stade 2-1 et auparavant il le faisait aussi à domicile, devant le Parme par 0-1. Après le résultat obtenu, l’ensemble rojiazul est dix-huitième, tandis que le Latium Il est deuxième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour le Latium, qui a ouvert son compte de notation grâce au succès de l’objectif de Adam Marusic quelques instants après le début du match, à la minute 2, terminant ainsi la première mi-temps par un 0-1 à la lumière.

La deuxième partie de la confrontation a commencé pour l’équipe de Blanquiceleste, qui a augmenté sa distance avec un but de Ciro Immobile à 51 minutes. Cependant, Gênes approché sur le tableau des scores en obtenant 1-2 grâce à un but de Francesco Cassata à 57 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse s’est distancée en fixant le 1-3 grâce à un peu de Danilo Cataldi à la 71e minute. Mais plus tard, l’équipe de rojiazul a réduit un peu les différences avec les 11 mètres de Domenico Criscito juste avant le coup de sifflet final, en particulier dans les années 90, concluant le match avec un résultat final de 2-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Goran Pandev, Iago Falqué et Mattia Destro remplacer Andrea Favilli, Peter Ankersen et Antonio Sanabria, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Joaquin Correa, Danilo Cataldi et Manuel Lazzari, qui est entré par Felipe Caicedo, Lucas Leiva et Jony.

L’arbitre a décidé de réprimander quatre joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Andrea Masiello et Adama Soumaoro et par le Latium exhorté à Lucas Leiva et Thomas Strakosha.

Avec cette victoire, le Latium monte à 59 points et se place à la deuxième place du classement, en position d’accès à la Ligue des champions. De son côté, le Gênes Il reste avec les 22 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, le Gênes jouera contre lui AC Milan à la maison et Latium il jouera son match contre lui Bologne à la maison.

Fiche techniqueGênes:Thomas Strakosha, Stefan Radu, Patric Gabarrón, Denis Vavro, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Luii Alberto, Lucas Leiva, Jony, Ciro Immobile et Felipe CaicedoLatium:Mattia Perin, Davide Biraschi, Andrea Masiello, Adama Soumaoro, Peter Ankersen, Lasse Schone, Francesco Cassata, Valon Behrami, Domenico Criscito, Antonio Sanabria et Andrea FavilliStade:Luigi FerrarisButs:Adam Marusic (0-1, min. 2), Ciro Immobile (0-2, min. 51), Francesco Cassata (1-2, min. 57), Danilo Cataldi (1-3, min. 71) et Domenico Criscito (2-3, min. 90)