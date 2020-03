Gênes-Bologne, le débat sur le bouclier des pistolets est de nouveau d’actualité Serie A

Près de 100 ans plus tard, il y a un titre de champion qui fait toujours débat.

C’est celui décerné au championnat de 1925. Un tournoi remporté par Bologne mais toujours revendiqué par Gênes en raison des événements peu clairs, également extracalcistici, qui a conduit les Felsinei à prendre le meilleur sur les Liguriens, alors champions d’Italie en charge, après cinq demi-finales au cours desquelles tout s’est passé.

Qu’est-ce qui est allé aux annales de notre football avec l’épithète non édifiante de Bouclier de pistolet c’est un chapitre du football italien qui ne peut tout simplement pas être archivé. Pour le dépoussiérer ces derniers jours, la société émilienne s’en est occupée en publiant sur ses chaînes officielles un document vidéo pour la plupart inédit concernant le cinquième match décisif entre Bologne et Gênes. Le challenge, joué sur terrain neutre à Milan à 7 heures du matin pour décourager la répétition des accidents entre supporters qui avaient gâché les matchs précédents, a été remporté par les Felsini qui grâce à ce 2-0 ont ouvert la voie vers ce premier titre tricolore puis formellement conquise fin août en finale nationale contre Alba Roma, vainqueur du groupe sud du championnat.

Toujours les Liguriens se plaignent du climat absolument intimidant envers eux dans lequel la course a été disputée. Un climat favorisé par le fait que le président des Felsinees était Aleandro Arpinati, une hiérarchie fasciste très proche de Mussolini et futur président de la Fédération de football. C’est précisément pour faire plaisir à Arpinati, les Génois soutiennent depuis un certain temps, que Bologne était clairement favorisée même avec des moyens peu orthodoxes. Une reconstruction qui a conduit Gênes à demander officiellement la réaffectation du titre, au moins ex-equo, à la FIGC qui a depuis longtemps ouvert un dossier à cet égard.

La vidéo ressuscitée par les Émiliens ces jours-ci, cependant, semble contredire les considérations des Liguriens en montrant un climat qui semble absolument détendu à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Pour donner encore plus de poids à sa lecture des faits, Bologne a également proposé à la Fondation Gênes, l’organe en charge de la gestion du patrimoine historique du Griffon, de s’affronter dans un débat public au cours duquel mettre leurs positions respectives sur la table et peut-être venir enfin à la tête d’une question qui dure près de cent ans.