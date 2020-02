Gênes Cagliari

Dimanche prochain à 15h00 aura lieu au Luigi Ferraris le duel entre lui Gênes et le Cagliari dans le match correspondant au jour 23 de la Serie A.

Il Gênes atteint la vingt-troisième réunion avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après avoir tiré le dernier match joué contre le Atalanta. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans trois des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec une série de 23 buts en faveur et 43 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Cagliari a obtenu une égalité à double sens contre Parme, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Cagliari Il en a remporté huit avec un bilan de 38 points pour et 34 contre.

En prêtant attention aux performances en tant qu’équipe locale, Gênes Il a gagné trois fois, a été battu six fois et a fait match nul une fois en 10 matchs, il devra donc défendre sa porte très bien s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le Cagliari Il a un équilibre de trois victoires, deux défaites et six matchs nuls en 11 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec le Gênes Prendre la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Luigi Ferraris et le solde est de quatre défaites et quatre nuls en faveur de Gênes. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois qu’ils ont joué le Gênes et le Cagliari Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 3-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne leur position dans le classement de Serie A, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Gênes avec une différence de 16 points. L’équipe de Davide Nicola Il est à la dix-huitième place avec 16 points dans son casier. De son côté, le Cagliari Il compte 32 points et occupe la septième position du classement.