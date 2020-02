Gênes, Criscito: «Ces points font la différence. Je n’ai jamais pensé à partir »| Serie A

Mimmo Criscito s’empare de Goran Pandev en tête du classement des buteurs saisonniers de Gênes. Le penalty tourné hier contre Bologne est son sixième centre dans ce championnat mais il a surtout représenté le sceau final de la bonne victoire du Griffin, revenu pour exulter loin des Ferraris treize mois après la dernière fois: “Nous voulions marquer des points loin de chez eux – le capitaine a déclaré à Sky Sport – nous manquions le match à l’extérieur depuis plus d’un an. Ce sont des points qui pèsent en fin de saison et qui font la différence. Aujourd’hui, nous avons réalisé une belle performance: nous sommes heureux et nous savons que nous sommes sur la bonne voie “.

Mais c’est encore un très long chemin qui mène au salut: “Nous savons que le chemin est long et que nous devons tous rester concentrés. Nous ne sommes qu’à un point du quatrième mais maintenant il est inutile de regarder les autres, nous devons penser à nous-mêmes. Nous sommes toujours avant-derniers, nous devons donc continuer à marquer. “

Une question inévitable sur l’affaire qui le concernait de très près il y a quelques semaines, alors qu’il semblait déménager en Fiorentina: “Je n’ai jamais pensé à partir – a révélé Criscito – J’ai choisi de rester parce que Gênes est dans mon cœur “