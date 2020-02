Gênes, Criscito: «Des jours difficiles, mais je suis sorti plus fort. Je n’ai jamais pensé à partir comme capitaine, maintenant le salut »| marché

So Domenico Criscito, Capitaine de Gênes très proche de la Fiorentina ces dernières heures, via Instagram, il a envoyé un message à ses fans et pas seulement: “Ce furent des jours difficiles mais avec l’aide de tous et le soutien de l’entraîneur, je suis ressorti plus fort qu’avant prêt pour les prochains défis qui nous attendent sur le terrain, fier de faire partie de cette entreprise.

En tant que capitaine, je n’ai jamais pensé une seconde à pouvoir laisser mes coéquipiers seuls dans cette bataille difficile et tous ensemble, nous devons mettre ce club en sécurité. ”