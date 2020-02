Gênes, ds Marroccu: ‘Criscito? Tout ce qui compte, c’est qu’il soit resté. Il n’y a aucun cas Agudelo ‘| marché

Francesco Marroccu, directeur sportif de Gênes, était un invité hier des studios TeleNord, scannant la réalité rossoblù à 360 °. A partir de la dernière campagne de marché: “Elle était fonctionnelle à nos besoins et conforme aux indications de l’entraîneur. Le président nous a donné l’opportunité d’amener ici des joueurs de personnalité et de caractère, qui dans bien des cas connaissaient déjà les couleurs rossoblù. Nous nous présentons pour jouer les seize prochains avec une équipe qui ne doit avoir peur de personne “.

Marroccu a ensuite donné la version officielle de la société sur l’affaire Criscito: “Les histoires du marché peuvent être lues sous plusieurs angles, mais ce qui reste, c’est que dimanche Mimmo a joué avec le brassard et a marqué. Rembobinez une bande qui déplacer les cotes en ce moment ce n’est pas productif pour Gênes: puisque nous travaillons ici pour un salut, dont il se soucie plus que quiconque, je pense que ce n’est pas productif. Les mots vont et viennent, les faits restent. Criscito si exposé et fait un choix de cœur, Gênes l’a gardé et lui a donné l’opportunité de continuer à diriger son équipe. Cela compte pour tous les fans et ceux qui aiment Gênes. ”

Une brève explication également sur la question d’Agudelo concernant le non-paiement présumé de sa carte au club d’origine: “Si Gênes ne s’était pas conformé aux lois, il n’aurait pas pu entrer dans le championnat ou aurait reçu des points de pénalité. Chaque paiement comporte les délais et Gênes se comportent de manière à les respecter. Sinon nous ne serions pas en Serie A. “

En ce qui concerne la négociation d’Iturbe, qui a été sautée à la dernière seconde, la DS confirme que la cause du non-accord se trouve dans les conditions physiques précaires du joueur: “Les tests physiques nous ont dit que pour un démarrage effectif du joueur, nous aurons utilisé le temps: il avait joué son dernier match le 24 novembre. Nous avons donc mis en place un accord parallèle et mutuel – il avait également une offre de Pachuca – nous avons décidé de le laisser tranquille. “