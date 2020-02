Gênes: en juillet, il était à deux pas de la Lazio, maintenant Soumaoro veut être regretté | marché

Il y a quelques mois, le destin semblait pouvoir faire porter à Adama Soumaoro la chemise Lazio.

Pendant plusieurs semaines, au cours de l’été dernier, le club de biancoceleste a tenté d’enregistrer le puissant défenseur français mais n’a pas pu trouver le bon accord avec Lille, le club dans lequel il a grandi et joué jusqu’en janvier dernier. Il Secolo XIX le révèle aujourd’hui.

Dimanche prochain, le jeune homme de vingt-sept ans d’origine malienne, quant à lui déplacé à Gênes, se retrouvera face à ce qui aurait pu devenir son équipe. A Marassi, à l’heure du déjeuner, le challenge entre le rossoblù de Davide Nicola et la vice-capitale Lazio sera mis en scène. Un défi particulier pour Soumaoro qui, après deux excellentes performances contre Cagliari et Bologne, a bien l’intention de se répéter contre les Biancocelesti. Et peut-être même à regretter ceux qui, l’été dernier, ont décidé de ne pas lui porter le coup.