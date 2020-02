Gênes, Jandrei revient au Brésil. Le transfert gratuit Ichazo arrive

SONDAGE

Quelle est la vraie surprise de ce championnat?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca

Gênes change encore de gardiens. Après les adieux de Radu et le retour de Périn, le club du président Preziosi a décidé de faire une nouvelle rotation: Salvador Ichazo, un ancien défenseur extrême de Turin et Bari, sera en ville jeudi pour les visites médicales et la signature. L’Uruguayen est libre et prendra la place de Jandrei, qui sera prêté à l’Atletico Paranaense jusqu’en décembre. Gianlucadimarzio.com le rapporte.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

11.02 22:15 – Naples, ag. Mario Rui: “Renouvellement? Il n’a que deux ans de contrat, voyons voir”

11.02 22:00 – Szczesny: “Juve, tu te souviens des débuts. Mon défilé préféré sur Allan”

11.02 21:45 – SPAL, Mattioli: “Je remercierai toujours Semplici. J’expliquerai l’exemption”

11.02 21:30 – Brescia, Lopez: “Balotelli est mature aujourd’hui, il sait à quoi nous jouons”

11.02 21:15 – Rome, dilemme Mkhitaryan. Arsenal en demande trop mais veut le vendre

11.02 21:00 – SPAL, Di Biagio: “J’évaluerai la réintégration de Sala. Nous n’essayons pas d’être libérés”

11.02 20:53 – Szczesny célèbre le renouveau: “Des sacrifices pour porter le n ° 1 historique”

11.02 20:45 – Communiqué de presse Cagliari: “Reconstructions imaginatives sur Pavoletti”

11.02 20:42 – Sassuolo, Carnevali rencontre Chelsea: l’avenir de Boga est dans l’assiette

11.02 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Golden Tapir à Ibra. SPAL, Di Biagio se présente

11.02 20:23 – Flachi exclusif: “Viola-Samp confrontation presque directe. Sur le Scudetto …”

11.02 20:15 – tmwDs SPAL sur Di Biagio: “Cela m’a immédiatement donné le sentiment d’y croire”

11.02 20:11 – tmwradioCacia: “J’espère un appel, mais je n’exclus pas de m’arrêter”

11.02 20:00 – tmwnewsJuventus, pour le dîner à quitter. SPAL, voici Di Biagio

11.02 19:53 – tmwSPAL, S. Colombarini: “Di Biagio sait qu’il n’aura pas de tâche facile”

11.02 19:45 – Samp, Ramirez: “Beaucoup d’équipes en quelques points, on ne peut pas se détendre”

11.02 19:41 – Milan, Tapir d’Oro à Ibra: “Normal d’être en colère après le derby”

11.02 19:35 – exclusif Adrian Galliani à Nottingham: “Ici je ne suis qu’Adrian”

11.02 19:31 – tmwradioSconcerti: “La Juve a déjà des doutes sur Sarri et Paratici”

11.02 19:30 – Naples, première place en possession du ballon: la Juve deuxième, Brescia ferme

11.02 19:15 – SPAL, Di Biagio: “Petagna doit se mettre en tête pour marquer plus”

11.02 19:04 – tmwSPAL, Mattioli: “Je crois au salut, nous avons une excellente équipe”

11.02 19:00 – Sassuolo, Boga: “Le but de la légende Buffon est le meilleur moment à ce jour”

11.02 18:56 – tmwradioSensibile: “Eriksen de grande valeur. Hellas à étudier”

11.02 18:53 – SPAL, voici Di Biagio: “C’est un challenge compliqué, mais je n’ai pas peur”

11.02 18:45 – La Lazio “joue” le moins: les matchs d’Inzaghi & Co durent moins

11.02 18:30 – tmwradioDs Bologne: “Ibanez-Roma? L’argent compte plus que les autres”

11.02 18:15 – Voici l’Inter de Conte: les Nerazzurri courent surtout en Serie A

11.02 18:08 – De Rossi: “L’avenir avec Mancini? Je ne sais pas aujourd’hui. La relation est excellente”

11.02 18:00 – Juve, Szczesny après le renouvellement: “Transpirer et sacrifier pour les buts”

1er étage

Une lettre de différence. O. Qui est un cercle qui ferme, à deux générations d’intervalle, une passion commune. Football. Adrian Galliani est un petit-fils d’art et sourit lorsqu’il parle de sa nouvelle aventure à Nottingham. A l’ombre de la forêt, où il est arrivé il y a des mois après un procès …