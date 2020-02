Gênes-Latium, fans de biancocelesti à Gradinata Sud: lettre du Federsupporter à l’Observatoire

Après l’ouverture de la vente pour les fans de Lazio, dans la Gradinata Sud de Marassi, pour le défi contre Gênes, annoncé par Marco Canigiani (responsable du marketing biancoceleste), les fans de rossoblù ont contesté la décision et le Federsupporter, association de protection droits des fans, a envoyé une lettre à l’Observatoire des événements sportifs. Voici le texte: “En référence au sujet de cette lettre, de la détermination n. 8/2020 de cet observatoire, rien ne peut être déduit des mesures concernant les modalités et les éventuelles limitations de la vente de billets d’entrée aux fans de Lazio afin d’assister à la Match Gênes – Latium le 23 février.

Nous apprenons également d’un communiqué de presse publié aujourd’hui sur le site officiel du SS Lazio que 5 000 fans de la Lazio devraient assister au match à Gênes, comme la vente de billets pour le secteur invité.

De ce qui précède, on peut déduire que, au moins actuellement, les fans de la Lazio peuvent également acheter des billets dans des secteurs autres que celui réservé aux invités.

Si cela se confirmait, il y aurait de sérieux doutes quant au respect du principe de précaution des risques du point de vue de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi que, plus précisément, du point de vue de la prévention des accidents possibles entre fans adverses mélangés entre eux.

Si vous ne souhaitez pas limiter la libre circulation des fans de la Lazio, il conviendrait alors de prévoir dès maintenant la possibilité d’étendre le secteur invité ou de créer de nouveaux secteurs invités. Risques aggravés par l’importance de la course pour les supporters respectifs, mais pour des raisons opposées (Gênes risque la relégation, tandis que la Lazio se bat pour le championnat), à la fois pour le fait que parmi les supporters susmentionnés il y a, historiquement, , bonnes relations.

C’est dans le but d’attirer l’attention de l’Observatoire, ainsi que des sociétés respectives concernées, en ce qui concerne leurs compétences respectives, sur les profils de risque susmentionnés, également afin de prévenir et d’éviter d’éventuelles répercussions négatives graves sur les sociétés elles-mêmes, du point de vue sanctions sportives pour une responsabilité objective en cas d’accident et / ou de comportement négatif de leurs fans respectifs.

En attendant, nous vous remercions de votre attention et de vos commentaires. “