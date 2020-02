Gênes, l’engagement d’Ichazo et le retour de Jandrei au Brésil sont officiels

Ichazo à l’intérieur, Jandrei dehors. La situation des gardiens de but du Gênes changements: l’annonce sur le site officiel du club rossoblu.

Le communiqué de presse

«Salvador Ichazo est également rouge et bleu. Gênes CFC a engagé le gardien uruguayen, 28 ans, jusqu’à la fin de la saison. Le joueur, après avoir défendu les couleurs de Turin de 2017 à juin 2019, a été libéré. Ichazo s’est déjà entraîné ce matin au centre sportif “Gianluca Signorini” avec les gardiens Mattia Perin et Federico Marchetti et ses compagnons, préparant le match de demain contre Bologne à 18h00 au stade Dall. Ichazo, qui a grandi dans le Danube, a couvert tout le processus dans l’équipe des jeunes du club de Montevideo, puis rejoint la première équipe. En 2013, il a remporté le tournoi d’ouverture avec le Danube et en 2014, il a remporté le titre de la division uruguayenne Primera. Une finale dont le gardien est le protagoniste absolu: après avoir terminé dans la 118 ‘de la finale avec les Montevideo Wanderers, Ichazo a neutralisé quatre tirs des onze mètres, permettant ainsi au Danube de remporter aux tirs au but le quatrième titre de l’histoire du club. Un exploit qui permet au néo-rossoblù de remporter également le titre de meilleur gardien de but du tournoi. Après les expériences à Bari et Turin, le gardien de but revient dans un club italien. Hier, après les visites médicales au “Syn-Lab Il Baluardo”, Ichazo a signé le contrat qui le lie à Gênes jusqu’en juin. À Villa Rostan, il a également reçu sa chemise, numéro 13.

En revanche, Gênes accueille un autre gardien, le Brésilien Jandrei Chitolina, qui s’est temporairement rendu au Club Athletico Paranaense jusqu’au 30 juin 2021 (avec droit d’option) “.