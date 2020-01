Gênes, Lerager: ‘Bientôt sur le terrain. L’équipe a besoin d’identité »| Serie A

Près de deux mois après sa dernière apparition sur le terrain, le milieu de terrain de Gênes Lukas Lerager s’est entretenu ces derniers jours avec le portail danois Bold.dk.

Arrêté dans les stands à cause de la pubalgie, le médian scandinave a évoqué sa situation physique: «En ce moment j’essaye juste de me préparer pour pouvoir rejouer et aider l’équipe. C’est là que j’ai concentré mes énergies. Je suis bien avancé par rapport à la blessure, mais je prends le temps nécessaire pour ne plus avoir de problèmes lorsque je reviens sur le terrain. Je veux faire quatre bons mois pour pouvoir participer au Championnat d’Europe. “

Lerager a ensuite poursuivi: “Je me concentre à 100% sur le retour au jeu. Je suis impatient de le faire, et puis bien sûr il y a un championnat d’Europe que je voudrais rejoindre et viser.”

Revenant à Gênes et aux nombreux changements techniques opérés ces derniers mois, le Danois ajoute: “Nous devons retrouver notre identité. Il ne faut pas longtemps au football pour renverser les choses et nous pensons pouvoir le faire avec le nouvel entraîneur”