Gênes, les fiches de rendement du CM: vrai bombardier Favilli, malheureux Zapata | Serie A

Turin-Gênes 6-4 dcr

Radu 6.5:

a une grande responsabilité pour le but de De Silvestri, mais le gardien de Gênes est pardonné l’erreur avec au moins trois défilés du plus haut niveau: deux de son Belotti et un sur une tête de Bremer en prolongation.

Goldaniga 6: plus les minutes passent, plus il semble gagner en confiance et en autorité sur le terrain. Le central de Gênes en première mi-temps fait également peur à Sirigu avec une tête qui ne sort pas beaucoup.

Romero 6.5: mène bien la ligne défensive de Gênes. Le carton jaune qu’il a reçu en première mi-temps ne lui enlève pas sa sécurité et sa lucidité. La centrale argentine est l’auteur de quelques bonnes interventions et d’un match positif.

Zapata 6: en première mi-temps il fait une intervention nette sur le ballon de Zaza qui vaut un but. Dans la seconde, il est contraint de quitter le terrain en raison d’un problème physique et est remplacé par El Yamiq.

(à partir de 8 ‘s.t. El Yamiq 5.5: quelques minutes après son entrée sur le terrain, il obtient un carton jaune pour une faute au milieu de terrain)

Ghiglione 6: plus que tout, il maintient sa position sans trop risquer. Lorsqu’il en a l’occasion, cependant, il attaque les espaces et met des balles intéressantes dans la surface de réparation de l’adversaire.

Behrami 5.5: il n’arrive pas toujours à faire le meilleur travail d’interdiction qu’il soit appelé à faire. Le milieu de terrain suisse, le premier à débuter avec sa nouvelle équipe n’est pas en mesure de convaincre pleinement.

(à partir de 20 s. Radovanovic 5.5: il est le seul à manquer le penalty à la loterie finale)

Schone 6: bonne performance du milieu de terrain danois qui, au milieu du terrain, parvient à affirmer ses qualités techniques et physiques. Sorties épuisées du terrain en prolongation.

(à partir de 1 s.t.s Sturaro: sv)

Barreca 6: il est l’un des grands ex du jeu. Jouez un bon match sur l’aile gauche, en réussissant à bien maintenir la progression de De Silvestri. Parfois, cependant, il est un peu timide lorsqu’il est appelé à attaquer.

Agudelo 6: dans la première moitié, il est l’auteur d’une belle serpentine terminée par un cliché sur lequel, cependant, Sirigu est bon pour être prêt. Il manque un peu de continuité mais sa performance reste suffisante.

(à partir de 26 s. Droite 5.5: l’ancien avant-centre de Bologne fait ses débuts avec sa chemise de Gênes)

Cassata 6.5: L’objectif de Favilli qui permet à Gênes de prendre les devants est principalement son mérite. Le numéro 29 de Gênes est bon pour dribbler Djidji puis servir son coéquipier. Avec sa technique, il met souvent les défenseurs de Turin en difficulté.

Favilli 6.5: donne toujours l’impression de pouvoir marquer lorsqu’il reçoit le ballon à l’intérieur de la surface de réparation de l’adversaire. Profitez de l’aide de Cassata pour faire le 1-0 puis, en seconde période, touche le filet avec une belle tête.

Att. Nicola 6: son Gênes joue un match difficile. Il recouvre et recommence avec le danger, créant également plusieurs occasions. Cependant, il doit se rendre sous peine de pénalité.