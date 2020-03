Gênes, Masiello: «Ibra à Milan? Un exemple pour les jeunes »| Serie A

Le défenseur de rossoblù est en avant-match du match de championnat entre Gênes et Milan Andrea Masiello a parlé à la Gazzetta dello Sport de la course de San Siro, prévue dimanche à 15h00 après avoir été reportée sept jours avant: “Le fait de ne pas jouer nous a mis mal à l’aise mais maintenant nous devons être bons pour recommencer. Désolé de ne pas avoir le public mais nous sommes des professionnels. Et après le coup d’envoi, nous ne penserons qu’à cela. “

Pour le Griffin, le numéro un du danger public sera appelé Zlatan Ibrahimovic: “Nous nous sommes affrontés dans le passé, quand nous étions tous les deux plus jeunes … Le choix de Milan de se concentrer sur lui montre que ce n’est pas une question d’âge. Sa performance, ou celle d’un joueur comme Pandev ou Quagliarella, enseigne que ces champions ils veulent toujours s’impliquer. Un excellent exemple pour les jeunes “.