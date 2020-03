Gênes, Nicola: “Être ici est spécial pour moi. Le salut? Je le crois aveuglément”

Davide Nicola, Manager de Gênes, a été le protagoniste du coup et de la réponse sociale avec les fans de rossoblù hier: “Pour moi, Gênes a toujours été quelque chose de spécial, d’abord en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur. Ici, je me sens chez moi, c’est une réalité qui ça fait du bien et c’est naturel de le représenter. Maintenant je suis à Gênes, en attendant. Le meilleur moment? Les applaudissements des supporters après le match contre la Lazio, j’ai réalisé que les gens commençaient à apprécier notre idée du jeu, c’est la démonstration que le football n’est pas seulement des résultats, mais la passion et la reconnaissance de ses fans. Allons-nous nous sauver? Je le crois aveuglément “.