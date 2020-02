Gênes, Nicola: “Nous sommes un peu esclaves de ce qui se passe dans d’autres domaines”

SONDAGE

Après la victoire remportée contre Cagliari, l’entraîneur de Gênes Davide Nicola a parlé aux microphones de Radio Rai 1: “Ce fut une course difficile, nous savions que nous faisions face à un Cagliari bien placé, une équipe avec de la personnalité et de la qualité et des compliments vont à Maran. Par rapport à Atalanta, nous n’étions Nous sommes encore un peu esclaves de ce qui se passe sur les autres terrains, dès que le résultat arrive nous subissons l’effet émotionnel, j’ai dit aux garçons de se regarder parce qu’en jouant de cette façon on peut ôter nos satisfactions. Au final on pourrait risquer d’égaliser mais nous avons eu 3-4 chances de faire le 2-0 et nous devons apprendre à profiter de ces opportunités ici. C’est la sixième course pour moi et nous avons déjà fait un bon parcours de points, les résultats sont fondamentaux et donnent l’occasion de croire en ce que nous faisons mais nous devons avoir une identité claire pour nous exprimer de la même manière contre chaque adversaire. Nous devons savoir souffrir en équipe et aujourd’hui nous avons été bons dans ce domaine “.

Des résultats surprenants, ceux qui ont émergé dans l’après-midi. Surtout, ce qui s’est passé à San Paolo: Napoli a été battu 2-3 à domicile par Lecce, et l’équipe napolitaine reste donc du bon côté du classement, pour symboliser la saison en cours très compliquée. Salento …