Gênes, Nicola se souvient de Signorini: «Il m’a accueilli dans la première équipe. C’était un grand capitaine ‘| Serie A

Aujourd’hui, Gianluca Signorini aurait eu 60 ans.

J'ai frappé au vestiaire. C'était la première fois que je m'entraînais dans la première équipe. Skuhravy est apparu, un géant! Et j'ai pensé: je n'ai rien à faire ici. #Signorini a remarqué ma perplexité initiale et m'a dit: "Entrez, asseyez-vous ici: ce sera votre place!" C'était un grand capitaine.

– Davide Nicola (@DavideNicolaOff) 17 mars 2020