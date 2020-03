Interviewé par les chaînes officielles de Gênes, l’attaquant Goran Pandev Il a commenté le match qu’il a remporté aujourd’hui à l’AC Milan: «C’est une victoire importante à un moment particulier. Monsieur Nicola a maintenu la tension élevée et nous avons réussi à gagner à juste titre contre une grande équipe. Nous ne pensions à juste titre qu’au terrain, car ce n’est pas à nous de décider de jouer ou non. Nous devons juste rester unis, calmes et calmes “, a-t-il conclu.