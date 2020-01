Gênes, Pandev: «Ici, il est impossible de ne pas tout donner. Marassi nous aidera à nous sauver »| Serie A

A 36 ans de jeu et après avoir quasiment tout gagné, Goran Pandev n’a pas encore perdu l’envie de courir derrière un ballon.

Le meneur de jeu macédonien le démontre à chaque course, mettant le grain et la classe sur le terrain dans le but de sortir Gênes des sables mouvants dans lesquels il est tombé: “Les gars, mais plaisantons? – question ironique au journaliste du 19e siècle qui l’interviewe – Game in Genoa , le plus ancien club d’Italie, avec cet environnement très chaud: il est impossible de ne pas tout donner. J’ai joué dans de grandes équipes mais les gens de Ferraris savent vous donner un coup de pouce supplémentaire. Nous devons ramener la sécurité à la maison. ”

Sauvez le Grifo mais pas seulement. Dans l’avenir immédiat de Goran, il y a un autre grand objectif à atteindre: “Avec la Macédoine le 26 mars, nous avons les éliminatoires avec le Kosovo, c’est la course de la vie. Mais maintenant je pense à Gênes, à rossoblù nous jouons la vie tous les dimanches J’ai un peu de colère, fermer comme ça serait mauvais, je ne veux même pas penser à battre en retraite: les fans et le club ne le méritent pas.

Et lorsqu’on lui demande s’il continuera à jouer jusqu’à l’âge de 52 ans en tant qu’ancien rossoblu Miura, Pandev répond: “À cet âge, je serai mort (rires), chaque course est une crise cardiaque. Physiquement, je vais bien, mes amis ils disent: “comment arrêtez-vous? vous allez bien, amusez-vous …” Ouais, mais ici plus qu’amusant, vous devez transpirer … (rires encore) voyons … je me concentre sur le présent “.

Un cadeau appelé Rome. Les Giallorossi seront en effet les prochains adversaires du griffon. Deux équipes qui semblent éloignées des protagonistes en août d’un crépitement 3-3 à l’Olimpico:

“Je n’ai jamais pensé que je serais dans la zone de relégation en janvier. Mais la réalité est la suivante, alors qu’ils se battent pour la Ligue des champions. Je suis désolé pour Zaniolo, il sera plus fort, il est champion. Pour nous, ce sera très difficile, mais nous devons marquer des points.” Et nos encouragements peuvent être notre force. Mais j’ai dit à mes coéquipiers: nous devons entraîner les fans de notre côté en jouant bien, en donnant tout. Ils nous aident toujours, maintenant c’est à nous, nous sommes payés pour cela aussi , nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons changé de nombreux entraîneurs mais les joueurs vont sur le terrain: nous devons et nous pouvons donner plus “.