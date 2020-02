Gênes, possible exode en fin de saison: 14 joueurs expirent

Depuis quelques années, le Gênes, sous gestion précieux, nous a habitués à des révolutions de rose continues pendant les sessions de marché. Des dizaines d’opérations entrantes et sortantes, qui ont le plus souvent déstabilisé l’équipe au cours de la saison.

Mais la situation dans laquelle le griffon se retrouvera en juin est quelque peu particulière: en fait quatorze joueurs actuellement dans l’équipe rouge et bleue ont un contrat expirant à la fin de la saison en cours.

Si l’on compte qu’il y a 28 membres de la première équipe, littéralement la moitié de l’équipe risque de faire ses adieux.

Noms illustres

Comme le rapporte calcioomercato.com, dans cette liste de quatorze joueurs, il y a des éléments importants de l’équipe. Perin, Romero et droit Je suis en prêt à sec; Goldaniga, Soumaoro, Barreca, pajac, le milieu de terrain cassata et les attaquants Iago Falque et Sanabria Je suis toujours prêté à Gênes mais avec possibilité de rachat. Enfin Marchetti, Ichazo, Behrami et Pandev avoir l’opportunité d’être “agent libre” en juin.

Si l’on considère que plus de la moitié de ces noms sont titulaires de Davide Nicola, nous pouvons affirmer que Gênes sera révolutionné au cours de l’été. Mais il doit d’abord penser à se sauver.