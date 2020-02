SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

source: genoafc.it

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

«Ce fut un match difficile, à tous points de vue, du physique au mental. Ce n’est jamais facile contre un adversaire comme Cagliari, mais nous avons fait une performance d’équipe. Depuis que l’entraîneur est là, nous avons une identité de jeu et la continuité des résultats commence à arriver. Nous sommes un groupe, le bien de Gênes passe toujours en premier. ” Ce sont les mots de Ivan Radovanovic à l’issue de la victoire sur Cagliari rapportée par le site officiel de Gênes: «Le rôle du mezzala est différent de celui de jouer devant la défense. Dans le passé, je l’ai déjà fait et ce que l’entraîneur me demande est toujours bien. La performance de l’équipe passe avant tout. Cette pincée de chance doit être gagnée, rien ne vient par hasard. Nous avons des qualités, mais nous sommes dans cette situation et nous en sortirons. Nous regardons les autres le moins possible, seulement ce qui est nécessaire compte tenu de la position de classement, mais nous pensons toujours et seulement à nous “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

10.02 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 9 février

10.02 00:56 – Udinese, Gotti: “Nous partons de cette performance, nous grandissons”

10.02 00:51 – Gênes, Radovanovic: “Un match fort contre Cagliari”

10.02 00:32 – Sampdoria, ag. Ramirez: “Je n’ai jamais voulu partir, ce n’est pas lui qui abandonne”

10.02 00:29 – liveMancini: “Européen? Je serai satisfait si nous y arrivons en premier”

10.02 00:28 – Juventus, la concurrence pour Coutinho augmente: sirènes du Premier ministre

10.02 00:13 – Rome, pour Smalling 6 millions de danse: tout dépend de la Ligue des champions

10.02 00:09 – Udinese, Okaka: “Nous ne pouvons pas être satisfaits d’un match nul”

10.02 00:06 – Inter, De Vrij: “Première moitié de m *** a, puis le personnage sort”

10.02 00:03 – Inter, Padelli: “Mauvaise première mi-temps, sur les buts j’aurais pu faire plus”

10.02 00:01 – Milan, Ibrahimovic: “Manque d’expérience. Le but? J’ai préféré gagner”

09.02 23:57 – Inter, Vecino: “Moi l’homme du destin? Je vais révéler mon secret”

09.02 23:54 – Udinese, Nuytinck: “Cela n’a pas de sens de ne pas avoir gagné à Brescia”

09.02 23:51 – Inter, De Vrij: “Dans la seconde moitié, on a vu que la mentalité avait changé”

09.02 23:50 – tmwMilan, Ibrahimovic coupe court: “Maintenant je veux juste me reposer”

09.02 23:48 – Scudetto dans la balance. La Juve a la Ligue des Champions, l’Inter n’en a perdu qu’un

09.02 23:45 – tmwInter, De Vrij: “Grand personnage, on y a cru jusqu’au bout”

09.02 23:44 – liveMilan, Pioli: “Regret pour ces 3 minutes”

09.02 23:42 – Milan, Pioli: “La meilleure performance, nous avons dû faire plus attention”

09.02 23:40 – liveInter, Conte: “Maintenant nous avons encore plus d’armes”

09.02 23:35 – Gênes, Radovanovic: “Nous devons chercher uniquement dans notre maison”

09.02 23:33 – Milan, Ibra: “Première mi-temps presque parfaite, deuxième totalement opposée”

09.02 23:32 – Ibrahimovic est-il déjà le manager de Milan?

09.02 23:24 – Inter, Conte: “Les garçons ont montré des attributs. Scudetto? C’est tôt”

09.02 23:21 – Naples, Mario Rui: “Nous avons besoin d’un pas en arrière. Chaque course en finale”

09.02 23:12 – Inter, Lukaku: “Notre mentalité est sortie en seconde période”

09.02 23:10 – Inter-Milan, les votes aux techniciens: Conte renverse le match, Pioli meurt

09.02 22:58 – Bilan de Milan – Ibra est monstrueux, Conti a deux buts sur le dos

09.02 22:57 – Gênes, Pandev: “Jamais eu autant de compétition devant moi dans ma carrière”

09.02 22:50 – Les bulletins d’Inter – De Vrij à cloner, Padelli est rouillé

1er étage

NAPLES, SI LE TOURNANT D’ÉTÉ N’ARRIVE PAS SUR JURIC. SPAL, DI BIAGIO VERS LE BANC. ROME, POUR LA PETITE DANSE 6 MILLIONS –

Les performances de Hellas Verona d’Ivan Juric ne passent pas inaperçues, en particulier la victoire convaincante d’hier contre la Juventus, …