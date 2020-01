Gênes, Radu prend congé: «Merci à tous. Ici, je me suis amélioré ‘| marché

Il n’y a pas de rancune mais seulement de la gratitude pour la lettre Ionut Radu il a posté sur son profil Instagram pour dire au revoir à Gênes.

Après des semaines de controverse, alimentées surtout par son procureur Oscar Damiani qui a attaqué à plusieurs reprises la société ligure pour avoir préféré Perin à son client, la personne intéressée à jeter de l’eau sur le feu y a pensé.

À travers les pages du réseau social populaire, le gardien roumain appartenant à l’Inter, officiellement nouveau joueur de Parme depuis hier soir, a rapidement retracé les 18 mois passés à rossoblù, remerciant tous les membres du monde de Gênes: “Je repense à tout cela que j’ai passé – écrit-il – aux joies et émotions, sur et hors du terrain, avec ce groupe fantastique avec qui pendant un an et demi j’ai partagé le même vestiaire et avec vous fans, qui avez toujours cru en nous et en notre rêve. Je remercie tout le personnel de Gênes qui m’a donné l’opportunité de jouer dans un environnement unique et de m’avoir permis de progresser professionnellement et humainement. Ce chapitre passionnant a pris fin et le moment est venu de se lancer dans une nouvelle aventure. MERCI”.