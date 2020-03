Gênes, Schone: «Le cadre se passe bien. Avant de signer … »| Serie A

Lasse Schone, milieu de terrain du Gênes, a parlé aux chaînes officielles du club ligure: “Pour moi, la famille est très importante, j’ai grandi dans une famille très proche. J’ai rencontré ma femme il y a longtemps, j’avais 19 ans, nous avons deux enfants et nous aimons faire beaucoup de choses ensemble, comme aller dans les musées. “

À PROPOS DU FILS – “Il n’a pas nécessairement à jouer mais aime le football, ma fille joue plutôt au tennis. Si mon fils veut suivre mes traces, ça ira, mais s’il veut pratiquer le ski ou être acteur, ce sera la même chose”.

SUR L’ENVIRONNEMENT – “C’est difficile au début, car lorsque vous arrivez d’un pays à l’autre, vous devez vous adapter à la façon dont les choses fonctionnent dans le nouveau pays. Mes enfants manquent de leurs amis mais maintenant nous apprécions tout ce que l’Italie a à offrir. Nous nous installons. ”

À PROPOS DE GÊNES – “Nous avons visité plusieurs endroits de la ville, nous vivons près de Nervi et toute la région est très belle. Ensuite, il y a Portofino, un endroit unique. Nous aimons aussi le centre historique et nous le montrons aux parents et amis quand ils viennent nous rendre visite.” Malheureusement, nous n’avons pas le temps de visiter des endroits lointains, une fois que nous étions près de Milan, mais la plupart des choses que nous faisons sont autour de Gênes “.

SAVIEZ-VOUS QUE LE GÉNO AVANT D’ARRIVER? – “Evidemment oui, surtout je savais que les supporters sont toujours là pour l’équipe et j’aime ça, j’aime beaucoup parce que je n’aime pas jouer dans des stades vides. J’ai parlé avec Lerager qui était là avant moi, il a confirmé la chaleur du club et ce m’a aidé à prendre la décision de déménager. Lorsque vous rejoignez un nouveau club, vous vous souciez de tout pour pouvoir répondre correctement aux questions. “