Gengis Khan ou Mussolini? On s’en fiche tant qu’on a un nouvel attaquant, hein?

Merci pour vos mails. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com

50 + 1

Cher F365,

Les fans de football moderne prendront volontiers Gengis Khan ou Mussolini comme nouveau propriétaire du club tant qu’il promet un “investissement”. Je ne vais donc pas critiquer les fans de Newcastle pour avoir accepté la famille royale saoudienne en remplacement de Mike Ashley.

C’est parce que, comme les fans de Newcastle le font avec stridence, souvenons-nous que …

– Man City appartient au régime des EAU tout aussi détestable

– Chelsea appartient à un kleptocrate adjacent à Poutine

– Man United, Liverpool et Arsenal appartiennent à des financiers américains à des degrés divers de répugnance

Maisons de verre et tout ça: mon club appartient à Farhad Moshiri. Je n’ai jamais examiné en profondeur les sources de sa richesse, mais il en tirait la majeure partie de l’exploitation minière et de la fabrication russes. Tout est légitime, j’en suis sûr.

Comment éviter que les clubs anglais ne deviennent les jouets de gens horribles? Une interdiction de propriété étrangère serait-elle utile? Je ne pense pas. Nous pouvons aussi développer localement de terribles propriétaires, merci beaucoup: Ashley, Peter Winkelman, les Oylstons vraiment épouvantables.

Quelle est la solution alors? Eh bien, regardons l’Allemagne. Les clubs doivent être majoritairement détenus par les fans, la fameuse règle 50 + 1. Il existe des moyens de contourner cela – le Bayer Leverkusen est un club d’entreprise, et Hoffenheim et RB Leipzig ont également trouvé des failles – c’est pourquoi ils sont tellement détestés par la plupart des fans allemands.

Ce n’est pas la solution parfaite. La domination malsaine du Bayern sur la Bundesliga pourrait être liée à 50 + 1. Mais au moins les clubs allemands n’appartiennent pas à une collection de méchants de Batman.

Cette solution n’est bien sûr pas réalisable en Angleterre.

Tout d’abord, indiquez le contrecoup habituel: copier les KRAUTS que vous avez dit? Tais-toi, REMOANER! Ici en Grande-Bretagne, nous faisons les choses à la britannique – c’est-à-dire en copiant les pires idées des Américains! Avoir des oligarques riches propres clubs de football est juste la façon dont les choses sont!

(Ce n’est vraiment pas le cas. L’Allemagne et la Suède (qui ont un schéma similaire) ne sont pas des régimes anarcho-syndicalistes corbyinites. Leur système fonctionne, et nous devrions avoir le même.)

Deuxièmement, et le plus important, le régime 50 + 1 empêcherait la surabondance d’ARGENT ces régimes douteux pleuvent sur la Premier League. Et ces gens – les officiels de la Premier League, les agents des joueurs, les nombreux parasites qui se nourrissent de notre amour du jeu – sont très satisfaits des Saoudiens, ou des Emiratis, ou des Nazis ou quiconque apportera plus d’argent.

Nous devrons donc tous nous taire et regarder les matchs et féliciter nos généreux propriétaires de club, l’empereur Palpatine, Lord Voldemort et Lex Luthor. Peu importe tant qu’ils nous procurent un nouvel attaquant, hein?

Meilleures salutations,

Ursolin Waxoh

La propriété de Newcastle pose un dilemme, et je sympathise avec Magpies. Voici quelques faits:

* Mike Ashley est un homme terrible et un pire propriétaire;

* les Saoudiens sont un régime terrible

* d’autres clubs de Premier League ont des propriétaires horribles

Nous pouvons danser beaucoup autour de ces faits, mais je pense que la solution se situe au-delà d’eux: aucun homme / famille / régime ne devrait avoir la propriété exclusive ou même majoritaire d’un grand club de football.

Je n’aime pas que mon club soit la propriété des Glazers. Ce n’est pas seulement parce que les Glazers sont des parasites répugnants qui ont lessivé Manchester United et endommagé notre club. C’est parce que je ne pense pas qu’un homme puisse posséder United; il nous appartient, les fans.

Maintenant, de peur que d’autres boîtes aux lettres ne m’appellent un sale communiste, je ne suggérerai pas que nous rendions obligatoires les clubs appartenant à des fans. Je ne proposerai même pas quelque chose comme le modèle ibérique des «associés» ou même la règle allemande 50 + 1 – bien que ce soient clairement de meilleures options.

Mais que diriez-vous de créer des clubs LLC où aucun individu ou entreprise ne détient la majorité des actions? Les clubs ne sont pas comme des entreprises normales. Mais je préfère les faire fonctionner comme des entreprises que comme des jouets ou des ailes de propagande des très riches.

James

Si les nouveaux propriétaires veulent incarner l’esprit des fans de Newcastle et effacer la puanteur de l’ancien régime et tous les liens Sports Direct et leurs tasses géantes, ils peuvent tout faire en un seul coup et ramener Newcastle Brown Ale en tant que parrain du chemises. Bien sûr, ils n’obtiendront pas un jour de paie énorme, mais ils n’en ont pas besoin, et ils pourraient également s’engager à envoyer les fonds de parrainage générés sous forme de don à la communauté locale ou au NHS. Ce serait une grande déclaration et les chemises auraient f fière allure! Bonne vieille école. En fait, United doit de nouveaux sponsors pour les maillots – Sharp fait-il encore du commerce? Rappelez-vous quand les caméras Sharp View étaient une chose? Ah les années 90, quel moment !!!

Ronan, MUFC

Sportswashing

Certains mails vraiment intéressants ce matin en ce qui concerne la prise de contrôle de Newcastle (ravi de voir le dos de ce vampire) mais malheureusement, je ne suis pas d’accord avec Steve du courrier de Los Angeles.

Je pense que le lavage sportif fonctionne, il ne provoque pas toujours un changement d’opinion complet, mais il commence à s’effriter.

J’ai assisté à un tournoi de golf l’année dernière parrainé par le tourisme du Qatar (organisé en Angleterre) et ils m’ont expliqué pourquoi nous devrions venir au Qatar et comment son amélioration pour les touristes et les golfeurs.

Je voulais juste la partie de golf gratuite, mais on pouvait le voir se produire, les joueurs en discutaient comme une opportunité et disaient vraiment “eh bien, ils ont aussi le football, donc ça ne peut pas être si mauvais”.

Il ne faut que quelques minutes à Google pour savoir pourquoi vous ne devriez pas aller au Qatar (et sans doute pourquoi je n’aurais pas dû y aller), mais il était intéressant d’entendre un compte rendu de première main sur la façon, même minimale, dont la perception des gens pouvait être changé avec un peu de sport décent.

Jon, Londres

Steven Gerrard…

Incontestablement un excellent milieu de terrain. Non, il n’avait pas le niveau de joueurs autour de lui que Vieira ou Keane – À moins que vous n’incluiez l’Angleterre, où je ne me souviens pas qu’il soit si bon malgré les * meilleurs joueurs que ce pays ait depuis des générations.

Si je le poussais, je parierais que plus de gens auraient pris Lampard sur Gerrard aux côtés de Scholes au milieu de terrain pour les avantages tangibles que Lampard a fournis – cela n’inclut pas beaucoup d’agiter vos bras.

Kane n’est pas seulement incroyablement bon pour marquer, son jeu complet est en quelque sorte encore négligé. Je dirais aux fans non-Spurs que ses performances pour l’Angleterre aux côtés de Sterling et Sancho en sont la preuve.

Mais nous ne voulons pas qu’il parte, donc plus ceux qui pensent qu’il n’est pas si bien, mieux c’est.

Je ne vois jamais Luis Enrique sélectionné dans les XI mondiaux – c’est un scandale.

Dan Mallerman

Festival de football

Ok avertissement d’abord, j’ai été très occupé avec le travail et ce sujet a peut-être été couvert mais je l’ai manqué, aussi je n’essaye pas de trouver une solution magique pour résoudre la fin de cette saison, c’est plus un rêve de jour agréable que je eu l’autre jour qui a mis un sourire sur mon visage.

Gary Neville a été le premier à le mentionner et il a été approuvé par d’autres personnes et je pense que son idée d’une sorte de Coupe du monde de football de Premier League a vraiment des jambes. Je soupçonne que 90% des gens ressentent la même chose que moi, reconnaissant que je suis toujours en vie mais assez déprimé par notre situation actuelle. J’ai donc commencé à imaginer à quoi pourraient ressembler ces derniers matchs de 9/10 et l’idée de Neville a commencé à prendre plus de sens.

Premièrement, les supporters – une fois qu’il est sûr de jouer à nouveau, pouvez-vous imaginer un style de Coupe du monde quelques semaines, chaque jour un match à 15h, 18h et 20h. Certains peuvent encore être bloqués, certains peuvent reprendre le travail, certains peuvent chercher un nouveau travail. Mais chacun de nous est totalement affamé de football et surdose maintenant sur le football comme un gars qui mange des fesses de bacon après s’être séparé de sa petite amie végétalienne.

Joueurs – certains disent que cette idée est injuste envers eux, nous ne pouvons pas les faire jouer tous les deux jours, etc. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, je pense que la plupart des joueurs seraient prêts, l’ennui de ces mois isolés a touché tout le monde et si vous regardez toutes ces vidéos en ligne merdiques, elles sont désespérées de les rejouer. C’est merveilleux qu’ils aient donné de l’argent, s’ils veulent vraiment que nous commencions à nous sentir plus normaux, alors faites ce que vous êtes vraiment bon (je suis sûr que toutes les personnes qui sont bonnes en argent feront des dons de leur haie) tous les jours maintenant). Mais les footballeurs le font pour nous… nous vous aimerons encore plus.

Diffuseurs – triste, nous devons y penser, mais soyons honnêtes, ce sont les gars qui ramassent l’onglet chaque semaine (via ma poche arrière) afin que nous puissions avoir certains des meilleurs joueurs de la planète. Les diffuseurs doivent récupérer les revenus perdus et ils adoreraient cela, ils auraient essentiellement la main libre pendant quelques mois pour montrer chaque match et le traire pour chaque publicité Renault bizarre. Ils ont déjà un œil là-dessus lorsque l’interdiction de diffusion à 15 heures a été levée et je pense vraiment que cela les satisfera.

J’ai de longues vacances réservées en juin et je suis vraiment étourdi comme une écolière pensant à nous tous traversant ce cauchemar, puis passant des semaines au soleil à regarder 3 matchs en direct par jour avec chaque personne impliquée totalement excitée parce que nous sommes affamés l’une des choses pour lesquelles la plupart d’entre nous vivent sur ce site …… le beau jeu.

Graham Kirk (Manchester ensoleillé)

(Merci NHS, postie, chauffeur-livreur et Ali qui travaille dans le garage près de moi qui garde du pain, des œufs et du lait sous le comptoir pour des habitués comme moi)

Prendre le monde XI…

D’une certaine manière, j’ai trouvé que j’avais omis un Brésilien, mais c’est parti.

GK – Jan OblakRB – Darijo Srna

CB – Paolo Maldini

CB – Vincent Kompany

LB – Phillip Lahm

CM – N’golo Kante

CM – Steven Gerrard

RW – Lionel Messi

SS – Dennis Bergkamp

LW – Cristiano Ronaldo

ST – Edinson Cavani

Alex, LFC

J’ai essayé de mettre mon World XI en commentaire sur un article connexe, mais il est complètement impossible même d’obtenir une liste de noms inoffensive par le biais de votre modérateur ces jours-ci, alors voici une lettre … en règle générale, cette chose est beaucoup, beaucoup plus facile si vous êtes vieux comme moi et vous souvenez avoir vu beaucoup de grands joueurs!

Southall (Pays de Galles)

Maldini (Italie)

Beckenbauer (Allemagne)

Figueroa (Chili)

McGrain (Écosse)

Meilleur (Irlande du Nord)

Zidane (France)

Gerrard (Angleterre)

Représentant (Pays-Bas)

Messi (Argentine)

Zico (Brésil)

Il est remarquable de voir combien de sélections sont éliminées en ayant joué pour NY Cosmos ou d’autres équipes américaines.

Quoi qu’il en soit, passez une belle journée.

Chris (LFC)

Ceci est presque certainement imparfait car je n’avais que peu de temps, mais j’aimerais voir la première ligne essayer Steve Finnan…

1. Jussi Jaaskelainen

2. Seamus Coleman

3. Kalidou Koulibaly

4. Kompany

5. Maldini

6. Kante

7. Gerrard

8. Messi

9. Cristiano Ronaldo

10. Dennis Bergkamp

11. Lewandowski

Luke Johnson

Cette tendance fait le tour ces derniers temps, alors j’ai pensé que je devrais essayer. Bien que je sois convaincu qu’il s’agit d’un XI solide, je ne suis pas sûr à 100% qu’aucun de ces joueurs ne partage un club à un moment donné (je suis sûr que les fans de F365 plus informés que moi mettront en évidence toute erreur potentielle de toute façon!)

Voici…

Oblak

Lahm, Terry, Kompany, Maldini

Keane, Zidane

Messi, Bergkamp, ​​Mane

Cavani

Shane, attendant nerveusement des réponses, Kilkenny, Irlande

J’ai été très intéressé par les meilleurs XI des lecteurs, mais je pense toujours qu’ils sont plutôt courants dans la sélection. J’ai essayé d’être un peu à l’écart du mur dans mes sélections, alors voilà.

Jose Luis Chilavert

Trent Alexander Arnold

Kalidou Koulibaly

Franco Baresi

Marcelo

David Alaba

Mohamed Abou Terika

Jay Jay Okocha

Heung Min Son

Didier Drogba

Leo Messi

Je pense que c’est une gamme assez fluide et fluide, donc je n’ai pas de formation. J’ai également réussi à éviter bon nombre des pays habituels. Et je suis certain que mon équipe ferait la vôtre à tout moment et en tout lieu.

MN Aditya

Différentes saisons XI

Pour soulager l’ennui du verrouillage, voici un défi de tous les temps XI avec une différence: vous ne pouvez choisir qu’un seul joueur de chaque saison, et le joueur est aussi bon qu’il l’était cette saison. Je ne suis également allé qu’avec des joueurs qui ont joué pendant mon temps en tant que fan.

Pepe Reina (06/07)

L’un des rares joueurs qui ne feraient pas équipe normalement, mais il n’y avait pas de place pour Alisson avec la restriction d’une saison par joueur. Cependant, Reina était fantastique quand il a commencé, et statistiquement, c’était sa meilleure saison.

Trent Alexander-Arnold (19/20)

Tellement au-dessus de tous les autres au cours des 30 dernières années que je devais juste l’inclure. Il a été phénoménal cette saison. Le fait que son inclusion exclut Alisson et Mane en dit long.

Jamie Carragher (05/06) ~

Je devais faire partie de l’équipe, et pour être honnête cette saison, il s’agit plutôt de l’intégrer quelque part, mais il a été constant pendant de nombreuses années, donc je suis sûr qu’il était excellent ici.

Virgil Van Dijk (18/19)

L’une des signatures les plus influentes de tous les temps? Transformé la défense immédiatement et sa signature en janvier lui a permis de frapper le sol en courant. Cette saison, il était un colosse et a presque remporté le Ballon d’or pour ses efforts.

Jean Arne Riise (01/02)

Robbo serait mon arrière gauche de choix, mais pas de chambre à l’auberge, donc Riise obtient le feu vert. 7 buts et 4 passes décisives en une saison Liverpool a terminé deuxième. Et quel pied gauche.

Javier Mascerano (09/10)

Exactement ce que vous attendez d’un milieu de terrain retenu. Fait partie de l’un des meilleurs trios de milieu de terrain que la Premier League ait jamais vus. Il était assez bon cette année pour que Barcelone le veuille, donc ça me suffit.

Steven Gerrard (04/05)

Prénom sur la feuille d’équipe. Il a connu de bien meilleures saisons statistiquement, mais entraîner une équipe avec Traoré pour remporter la Ligue des champions éclipse tout le reste.

Xavi Alonso (08/09)

Quel joueur il était. Sa technique était si bonne qu’il entrerait probablement encore dans le onze de départ de certaines équipes de Premier League, même s’il a 38 ans et a pris sa retraite. Il va de mieux en mieux à Liverpool et malheureusement, il a été raflé par Madrid après cette saison.

Mo Salah (17/18)

Les gens parlent de l’attaquant de 20 buts par saison et ils sont plus rares que vous ne le pensez. Il est donc franchement ridicule de frapper 32 buts en une saison et d’être à deux chiffres pour les passes décisives. Sans parler de 10 buts supplémentaires en Ligue des champions. Une saison qui serait presque impossible à égaler.

Luis Suarez (13/14)

Sauf pour celui-ci. Salah a peut-être marqué un but de plus que Suarez, mais je ne pense pas avoir jamais vu un joueur terroriser les défenses comme Suarez l’a fait cette année. Chaque semaine, c’était tout simplement magique de le voir jouer. En décembre de la même saison, il a marqué 10 buts. Dans un mois! Nous avons eu de nombreux attaquants qui n’ont pas réussi à atteindre 10 en une saison. Quoi que vous pensiez de lui en tant que personne, cette saison-là, il a joué à un niveau que seule une poignée de footballeurs atteint.

Fernando Torres (07/08)

Ah, Torres. Si adorable. Et si bon pour frapper le fond du filet. Je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu de déclin du football comme celui de Torres, mais à son apogée, il était probablement le meilleur attaquant du monde. 24 buts en 29 départs dans une équipe qui n’a marqué que 67 buts. Et tellement adorable.

C’est mon XI. J’adorerais en lire d’autres.

Mike, LFC, Londres

Jailbirds XI

Cher Football 365,

Eamonn, Dublin, l’excellent C ** ts XI dans la boîte aux lettres de jeudi a déclenché quelques réflexions et m’a finalement amené à constituer un Jailbirds XI, une équipe de joueurs qui, à un moment ou à un autre, ont été détenus au gré de Sa Majesté. Je me suis fixé quelques règles: ils doivent avoir joué en Angleterre depuis que j’ai commencé à aller aux jeux (les années 1960 si vous le demandez), j’ai essayé d’éviter les délinquants sexuels, bien que Dennis Wise soit condamné pour avoir agressé un chauffeur de taxi renversé gâté cela, et j’étais entièrement ouvert aux préjugés personnels. J’ai également réussi à le faire en grande partie de mémoire, même si j’ai dû recourir à Google pour un gardien de but et je suis parti et pour des détails spécifiques. J’apprécie que ce ne soit pas du meilleur goût possible, mais voilà.

GK – Luke McCormick (entraînant la mort par conduite dangereuse)

FB – Peter Storey (contrefaçon, entre autres)

CB – Tony Adams (conduite en état d’ivresse)

CB – Jan Molby (conduite imprudente)

LB – Gary Croft (au volant disqualifié, premier footballeur à jouer avec un tag)

RM – Jermaine Pennant (conduite en état d’ivresse)

CM – Joey Barton (voies de fait)

CM – Graham Rix (attentat à la pudeur)

LM – Mickey Thomas (contrefaçon)

F- Troy Deeney (assaut)

F – Lee Hughes (causant la mort par conduite dangereuse)

Beaucoup de ces joueurs ont changé leur vie après leur incarcération, et s’il y a une morale à cela, c’est que de mauvaises choses se produisent, mais cela dépend de vous ce que vous en pensez.

À votre santé,

Paul Quinton, Wolves

Meilleure nationalité XI…

Puisque c’est la saison XI, en voici une avec une touche. Quelle est la nationalité parfaite pour avoir un premier XI? J’ai 20 ans, donc certaines sélections sont discutables.

Eh bien, pour moi. En formation 4-2-3-1

Gardien – Allemagne

Défenseurs centraux – Italie

Dos pleins – Brésil

Milieu de terrain central – Espagnol

Milieu offensif – Argentine

Wingers – Français

Attaquant – Brésil? Je ne pouvais pas penser à une autre nationalité.

Peut-être que vous ferez le dos complet pour être anglais .. Et nous avons terminé.

Cheesom, Nigeria (Je n’ai rien de drôle à écrire ici)

Une autre idée intéressante de XI…

Nous avons tous besoin de quelque chose à faire et mes cousins ​​ont jeté celui-ci sur moi hier.

Choisissez votre départ 11.

Critères

Vous devez avoir regardé chaque joueur jouer professionnellement. Pour moi, c’est la fin des années 90.

Deux joueurs ne peuvent pas être de la même nationalité.

Deux joueurs ne peuvent pas avoir joué pour le même club (même s’ils ont joué à des moments différents)

3-3-2-2

GK – Oblak – Slovénie – Atletico Madrid / Rio Ave / Uniao de Lieria / Benfica / Olimpija Ljubljana

CB – Maldini – Italie – Milan

CB – Koulibaly – Sénégal – Napoli / Genk / Metz

CB – VVD – Néerlandais – Liverpool / Southampton / Celtic / Groningen

DM – Gilberto Silva – Brésil – Atletico Mineiro / Gremio / Paninthanikos / Arsenal / America Mineiro

CM – Scholes – Angleterre – Man Utd

CM – Zidane – France – Real Madrid / Juventus / Bordeaux / Cannes

RWF – Messi – Argentine – Barcelone

LWF – Son – Corée du Sud – Spurs / Bayer Leverkusen / HSV

CF – Drogba – Côte d’Ivoire – Phoenix Rising / Impact de Montréal / Galatasaray / Chelsea / Shanghai Shenhua / Marseille / Guingamp / Le Mans

CF – Lewandowski – Pologne – Bayern Munich / Dortmond / Lech Poznan / Znicz Purszkow

Option 2 (3-4-3)

AM – Eriksson – Danemark – Inter / Spurs / Ajax (au lieu de Son)

LWF – Mahrez – Algérie – Man City / Leicester / Le Havre / Quimper (au lieu de Drogba)

C’est plus difficile qu’il n’y paraît à coup sûr. J’adorerais voir quelqu’un faire une équipe décente tout en incluant Zlatan ou Seedorf.

Prendre plaisir!

Hakim, Sri Lanka

Le pauvre Claudio n’est pas aussi mauvais que Hughes

Seb mentionne personne ne se souvient ni ne se soucie de la façon dont Mark Hughes ou Claudio Ranieri ont été remplacés par city et Chelsea et c’est très vrai. Mais ces deux managers ont eu des succès managériaux très différents, ils sont à des millions de kilomètres de distance.

Ranieri est revenu et a remporté la Premier League de la manière la plus folle en montrant qu’il pouvait marcher la marche pendant que Mark Hughes revenait et faisait ressembler Southampton à une équipe de joueurs qui ne s’étaient jamais rencontrés auparavant, puis son remplaçant a montré que c’était clairement la crèche qui Il semble juste injuste de regrouper un manager vainqueur de la ligue avec quelqu’un qui est peut-être le pire manager tactique que j’aie jamais vu.

Aaron, CFC, Irlande.