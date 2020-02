Gennaro Gattuso dit que Napoli ne peut pas se concentrer uniquement sur Lionel Messi contre Barcelone

Le patron de Napoli, Gennaro Gattuso, a déclaré à son équipe qu’ils ne pouvaient pas se concentrer uniquement sur Lionel Messi lors du match de 16 matchs de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Le côté de Quique Setien entre dans le match après une victoire de 5-0 contre Eibar qui a vu Messi redécouvrir sa touche de buteur avec quatre buts.

Gattuso a fait l’éloge de Messi lors de sa conférence de presse d’avant-match, mais a déclaré que ses joueurs devaient jouer en équipe et ne faire preuve d’aucune crainte contre les visiteurs.

«Messi est un joueur incroyable. Il est un exemple pour tout le monde, jeunes et vieux. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur Messi demain. Nous jouons à Barcelone et nous devons jouer en équipe. Demain, je veux voir une équipe qui est capable de creuser et des joueurs qui s’entraident du début à la fin », a-t-il déclaré.

«Nous sommes face à une grande équipe composée de grands joueurs. Nous savons que ça va être difficile mais pour moi et mon équipe, c’est une fierté de faire face à une équipe plus forte que nous qui, au cours des dix, 15 dernières années, a été l’une des meilleures équipes du monde. Nous ne devrions pas avoir peur. “

Source | UEFA

Napoli a connu une saison irrégulière, mais se dirige vers le match sur une bonne forme et a six de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.