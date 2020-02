Gennaro Gattuso préfère la Coupe

En Ligue des champions, il est attendu par l’énorme rocher appelé Barcelone mais pour l’instant, en Coupe d’Italie, Gennaro Gattuso a fait un trio. Trois victoires sur trois, la première certainement pas impossible contre Pérouse, la seconde contre la Lazio qui est l’équipe du moment, aujourd’hui à l’Inter qui sont leaders en Serie A au bras de la Juventus. Pourtant, dans le championnat, Napoli est du côté droit et la feuille de route de Ringhio est pire que celle de l’exonéré Carlo Ancelotti. Montagnes russes. La victoire contre la Juventus, le KO contre Lecce. La défaite contre la Fiorentina, le 4-2 explosif de Gênes avec la Sampdoria.

Il préfère la coupe Au coup de sifflet final, Gattuso était satisfait. Il a complimenté le sien mais a réitéré que “les adversaires doivent être respectés et que cette attitude est toujours nécessaire”. C’est une course sèche Napoli, pendant quatre-vingt-dix minutes. Qui ne semble pas savoir gérer le jeu surtout contre des adversaires de lignée mineure, comme cela a été fait contre Lecce le week-end dernier. Cagliari et Brescia en Serie A, dans les deux prochains, diront la vérité à ce sujet. Puis Barcelone, chez moi. Pour comprendre si Gattuso préfère vraiment la coupe. Comme un certain Carlo Ancelotti.