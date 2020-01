Genoa-Roma LIVE, les équipes officielles: propriétaire de Spinazzola, ok Dzeko | Primapagina

Champions et salut, en un seul défi: après les courses d’hier et l’après-midi, à 18 ans il se déroule au stade Marassi de Gênes le premier report de la 20e journée de Serie A, le premier retour, entre le Gênes par Davide Nicola et le Rome par Paulo Fonseca, en attendant Juve-Parma ce soir et Atalanta-Spal lundi soir. Les Giallorossi sont revenus de deux mauvaises défaites à domicile contre Turin et la Juve, qui ont sapé leurs certitudes après que le bon run-off a culminé avec la quatrième place: la dernière position valable pour l’accès à la Ligue des champions est désormais en cohabitation avec Atalanta , donc les capitolini ne peuvent plus échouer. De leur côté, les Liguriens n’ont remporté qu’un match lors des cinq dernières et ils sont en pleine zone rouge, de la troisième à la dernière position, moins un pour la sécurité: il est impératif de marquer des points, notamment à domicile.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – La Roma a marqué 27 points sur 33 disponibles lors des 11 derniers matchs avec Gênes en Serie A: depuis 2014/15, les Giallorossi n’ont marqué que plus de points contre l’Udinese (30). Gênes et Rome ont disputé leurs deux derniers matches de Serie A à Ferraris et n’ont jamais atteint les trois nuls d’affilée à domicile du Griffin en première division. Gênes a perdu 11 des 19 matches de cette ligue: l’équipe ligure a ainsi obtenu de nombreuses défaites à ce stade de la saison en Serie A seulement en 1950/51 et 1959/60, dans les deux cas il a ensuite relégué. Gênes a remporté deux des cinq derniers matchs à domicile en Serie A (3P), autant de victoires que celles obtenu lors des 10 précédentes (4N, 4P) .Pour la première fois depuis mars 2019, la Roma a perdu deux matches de championnat consécutifs – les Giallorossi n’ont pas connu trois défaites consécutives en Serie A depuis mai 2014, auquel cas la troisième est arrivée à droite contre Gênes. La Roma a alterné un match avec des buts marqués à un sans but lors des sept derniers matches de championnat à l’extérieur: les Giallorossi ont toujours gagné aux quatre occasions où ils ont trouvé le but, perdant une fois et tirant les deux autres lorsqu’ils sont restés au sec. Roma est l’équipe qui a concédé le moins de conclusions dans ce championnat (212), ainsi que la quatrième pour les tentatives de tirs (322). Roma est l’équipe qui dans ce championnat a marqué le plus de buts sur le développement du football placé (15) – Gênes, en revanche, est l’équipe qui a marqué le plus de buts dans le match (16). Le nouvel attaquant de Gênes Mattia Destro a joué 57 matchs avec la Roma en Serie A, marquant 24 buts en jaune et rouge – son ancienne équipe a a marqué deux buts en huit matches de championnat, un pour Bologne et un pour Milan. Lorenzo Pellegrini de Roma est le joueur italien qui a fourni le plus de passes décisives (six) dans ce championnat – dans toute la saison de Serie A, seuls deux Italiens ont servi plus de passes gagnantes: Fabio Quagliarella et Manuel Lazzari (huit tous les deux).

FORMATIONS OFFICIELLES:

Gênes: Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

Rome: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Santon; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Under; Dzeko.

