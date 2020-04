Génoamanie: la bataille inutile sur le Scudetto des pistolets et de la guerre | Serie A

Avec le ballon arrêté qui sait à nouveau jusqu’à ce qu’ils reviennent d’actualité des questions anciennes jamais clarifiées. Arguments profanes d’un football qui n’existe plus. Événements de championnats disputés et d’une réalité historique probablement différente de celle racontée par les babillards d’or de Federcalcio.

Avec une synchronicité presque certainement involontaire, deux de ces débats saupoudrés par les tiroirs de l’histoire concernent Gênes à la première personne et avec des modalités antithétiques. Dans le premier cas, le Griffon apparaît comme un public défendeur, dans le second de ces processus révisionnistes, il apparaît à la place de l’autre côté de la classe, dans le rôle de la partie lésée. La référence est aux championnats de 1915 et à celui de dix ans plus tard. Les tournois sont entrés dans les annales avec deux petits noms nobles qui caractérisent l’âme conflictuelle de leur nature: le Championnat de guerre et le Scudetto delle Pistole. Oui, car, peut-être juste pour rendre hommage à leur surnom, à ce jour ces deux titres attribués respectivement à Gênes et Bologne ne semblent pas trouver la paix.

La Lazio réclame depuis longtemps l’ex-equo sur celle de ’15, ou plutôt un groupe de supporters réunis dans une association spéciale. De l’autre, celle de 1925, Gênes a toujours revendiqué sa mission sur un pied d’égalité avec Bologne. Au fil des ans, chaque partie a apporté de l’eau à son moulin, fournissant des sources et des témoignages non publiés afin de réécrire une histoire transmise de manière manifestement erronée. Un travail de reconstruction qui a souvent généré plus de confusion que celui qu’il prétendait éliminer.

Étant donné qu’en démocratie, tant que les limites de la loi ne sont pas franchies, chacun est libre de passer son temps comme bon lui semble, j’ai du mal à comprendre le sens de tous ces efforts. Quel est le sens d’un titre sportif un siècle plus tard? Le sport est beau car il est fait d’émotions instantanées, celles vécues sur le terrain dans l’acte même où se réalise un triomphe ou une défaite. Des vibrations qui vous font sentir vivant et qui sont complètement absentes dans les papiers estampés.

Un succès compétitif n’est complet que ce qui est vécu et célébré par ceux qui l’ont vu ou joué. Reconnaître une paternité différente après dix décennies semble surréaliste, au moins autant que les carrousels de ceux qui pourraient être impatients de les célébrer. La seule conséquence qui se présenterait serait d’ajouter un numéro froid aux babillards de deux grands clubs qui n’ont certainement pas besoin de tels actes pour les nobles plus que ne l’est déjà leur gloire. Aussi parce que tout le monde a son propre squelette dans ses placards respectifs. Les ranger n’aiderait personne.