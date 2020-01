Génoamanie: point de départ ou d’arrivée? | Serie A

Gênes revient du match à l’extérieur de Florence avec une égalité qui sent le compromis. Pas comme le montrent les deux équipes, qui contrairement à il y a huit mois malgré le fait de quitter le terrain avec le même score que cette fois-ci, elles se sont vraiment battues. Le compromis rossoblù consiste à accepter un punticino qui représente l’objectif minimum du voyage en Toscane mais qui si rien d’autre ne remue le moral et se classe après des semaines d’inertie.

Le 0-0 de Franchi, cependant, ne peut manquer de quitter quelques séquelles de regret dans les rossoblùs, ébranlé par la pensée qu’avec un soupçon de méchanceté et de précision plus sous le filet, ce tabou loin que demain fera une année exacte pourrait enfin être démystifié. Inévitable alors de regretter qu’un épisode non publié se soit produit dans le quart d’heure. Jamais auparavant au cours de sa longue carrière, Mimmo Criscito n’avait raté un penalty. 14 sur 14, ont récité le pourcentage parfait du côté de la Campanie. Mais comme chaque règle connaît une exception, celle-ci devait tôt ou tard arriver nécessairement pour le capitaine de Rossoblù. Mieux vaut alors que cette erreur se soit matérialisée en milieu de championnat et en début de course, en supposant un poids, même moral envers son auteur, certainement inférieur à ce qu’il aurait eu s’il s’était produit à un autre moment de la saison et dans les phases finales. réunion.

Et comme en ce moment Gênes a besoin de tout sauf de doses supplémentaires de négativité, nous pourrions aussi bien essayer de regarder le verre à moitié plein, car ccomme le bon Igor a maintenu dans Frankenstein Junior même quand les choses tournent mal, les choses peuvent toujours empirer. Et cette chimère appelée victoire peut devenir une obsession délétère.

Au moins pour le moment, donc, un point est plus que bon. Pourvu qu’il s’agisse d’un point de départ et non d’une arrivée.