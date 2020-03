George Weah compose le thème du Coronavirus

L’ancien joueur de football et maintenant président du Libéria, George Weah, a publié ce mercredi une chanson composée par lui-même pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus.

“Mes compatriotes libériens, levons-nous ensemble pour combattre le coronavirus. Que Dieu bénisse l’Afrique et le reste du monde “, récite le président plutôt que chante en anglais, accompagné de percussions et de voix féminines.

Weah, une star du football devenue président il y a deux ans, chante pendant environ six minutes, expliquant comment le virus se propage, comment se laver les mains et comment reconnaître les symptômes.

“Le président a produit cette chanson avec un groupe local appelé Rabbins. C’est lui qui a écrit la chanson et en est l’interprète principal “, a déclaré à l’. son porte-parole Solo Kelgbeh.

Le Libéria a été le pays le plus touché d’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 par la fièvre Ebola qui a fait plus de 4 800 morts.

Comme dans d’autres pays pauvres, le système de santé précaire Le Libéria craint de ne pas pouvoir répondre à la pandémie.