Georgina et Ronaldo, “le canard et la gazelle”. ils s’entraînent ensemble

Footballeur Cristiano Ronaldo partagé ce mercredi une vidéo dans laquelle vous faites des exercices physiques à Funchal (Portugal) avec son partenaire, le modèle espagnol Georgina Rodríguez, et dans laquelle elle, tout en enregistrant, est comparée à un canard et le joueur à une gazelle.

04/08/2020

Agir à 19h57

CEST

EFE

Ronaldo enregistre tout d’abord Georgina monte une rampe et pendant la descente le footballeur de la Juventus suggère de descendre lentement.

“Maintenant toi”, lui dit Georgina en terminant, qui prend le mobile et enregistre le footballeur alors qu’il monte la rampe avec beaucoup de puissance. A ce moment, alors que Cristiano courait, Georgina dit: “le canard et la gazelle”.

A la fin de la descente, le modèle suggère que le temps “de savoir combien de temps il faut pour un canard et une gazelle”.

Cristiano Ronaldo est arrivé il y a un mois dans l’archipel de Madère, où il a été détenu avec son partenaire et ses enfants et est proche de sa mère et ses frères.

Au cours des dernières semaines, Cristiano a posté quelques vidéos montrant sa vie à Funchal pendant l’état d’alarme décrété au Portugal.