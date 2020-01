Georgina Rodriguez perd-elle également le Festival de Sanremo? PHOTOS | Primapagina

Après les forfaits de Salmo et la belle Monica Bellucci, une autre présence féminine est en grand danger pour le Festival de Sanremo. C’est le partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, annoncée par Amadeus parmi les invités de luxe et désormais à haut risque.

Selon les indiscrétions recueillies par La Stampa, tout est question d’argent puisque le cachet demandé par Rodriguez est de 140 milliers d’euros. Trop pour Rai car ils seraient le triple de ce qui est garanti par Antonella Clerici (50 mille euros) et plus de cinq fois par rapport aux autres apparences féminines (25 mille euros par Francesca Sofia Novello, la petite amie de Valentino Rossi). Un accord sera-t-il conclu? Le temps presse et de la part de Georgina, que nous vous montrons dans la galerie, il n’y a aucune envie de faire des remises.