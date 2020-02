Gerard Pique dit que le vestiaire de Barcelone est «plus uni que jamais»

Gerard Pique dit que le vestiaire de Barcelone est «aussi uni que jamais» après quelques jours d’essais qui se sont terminés par l’élimination du club de la Copa del Rey jeudi.

Le club a perdu Ousmane Dembele à la suite d’une blessure à long terme, a vu Lionel Messi et Eric Abida mêlés à des mots, tandis qu’il y a également eu des rumeurs d’une querelle sur le terrain d’entraînement entre Messi et Marc-André ter Stegen.

Pique a offert son point de vue après la défaite 1-0 à San Mames et dit que l’équipe doit avancer et continuer à s’améliorer sur le terrain.

«Tout le monde sait ce qu’ils ont bien fait et ce qu’ils n’ont pas fait et maintenant nous devons continuer à travailler. Nous devons cesser de nous mordre le nez pour nous mécontenter car cela ne nous aidera pas », a-t-il déclaré.

«Nous avons bâti ce club sur des victoires et nous devons recommencer. Nous travaillons dans ce sens, nous jouons mieux, nous nous adaptons aux idées de l’entraîneur et le vestiaire est plus uni que jamais. »

Source | ESPN

Pique a été contraint de se blesser lors du match de jeudi, mais a déclaré par la suite que ce n’était pas grave, bien qu’il obtiendra un répit ce week-end en tout cas parce qu’il est suspendu pour son déplacement au Real Betis.