Gerard Pique dit que les joueurs de Barcelone aiment l’intensité d’Eder Sarabia

Gerard Pique dit que les joueurs de Barcelone n’ont pas été dérangés par le comportement d’Eder Sarabia lors d’El Clasico qui a fait les gros titres toute la semaine.

L’entraîneur adjoint a clairement exprimé sa frustration face à ses joueurs sur la ligne de touche, ce qui a rapporté que les joueurs n’étaient pas trop satisfaits de ses ébats.

Le manager Quique Setien a depuis expliqué que des excuses avaient été faites, mais Pique a déclaré que les joueurs ne se préoccupaient pas du tout.

«Son comportement est tout à fait normal. L’entraîneur adjoint est plein d’adrénaline, c’est tout à fait normal pour nous.

“Le patron s’est excusé et nous lui avons dit que ce n’était pas à cause de nous; en tout cas c’est à cause de l’image du club.

“Nous ne nous soucions vraiment pas; en fait, nous aimons qu’il y ait de l’intensité dans la pirogue et ils vivent [the game] aussi. Nous devons toujours sortir pour le réfuter, puis nous sortons et rien d’autre. »

Source | Marca

Sarabia a parlé des événements au Santiago Bernabeu. Il a dit que son «essence ne changera pas», mais a reconnu qu’il devait donner l’exemple.