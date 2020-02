Gérard Piqué, plus catalan qu’espagnol: avalanche de trophées à Barcelone

SONDAGE

Catalan de Barcelone, en carrière Gerard Pique il a toujours montré un fort attachement à sa terre, venant la défendre contre tout et tout le monde ces derniers temps, une question qui a créé de nombreux problèmes parmi les partisans de Roja. Né et élevé à l’académie de jeunesse de Barcelone, il a déménagé à Manchester United d’Alex Ferguson en 2004. Pour le Premier ministre, cependant, il est encore trop immature et donc après un court instant, il est prêté à Saragosse. Le retour à United coïncide avec les premiers maillots de départ, mais le désir de chez-soi et le fort attachement à la Catalogne le ramènent au Barça, en 2009. Sous le maillot Blaugrana, peut-être est-il aussi inutile de se souvenir de lui, Pique devient un pion fondamental du champion du monde en Espagne Vicente del Bosque. Au Camp Nou, il gagne tout et s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs européens au sens absolu, mais aussi comme un excellent buteur en phase offensive. Petite curiosité: son propre jour 10 ans plus tôt sa fiancée, Shakira est également née. Au cours de sa carrière, Pique a remporté une Ligue anglaise, une Copa League, un Charity Shield, 8 Championnats d’Espagne, 4 Coupes d’Espagne, 5 Super Coupe d’Espagne, 4 Ligue des Champions, 3 Super Coupe de l’UEFA et 3 Coupe du Monde des Clubs. , Pique a remporté une Coupe du monde et un Championnat d’Europe. Aujourd’hui, Pique a 33 ans.

