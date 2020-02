Gerard Pique qualifie le journaliste de «marionnette» alors que le BarçaGate continue

Le défenseur de Barcelone, Gerard Pique, a qualifié le journaliste Marçal Lorente de “marionnette” en réponse à une déclaration de l’écrivain concernant les récents événements du club.

Lorente avait écrit sur Twitter en réponse à de récentes allégations selon lesquelles le Barça aurait payé une entreprise pour discréditer des joueurs actuels et anciens, y compris Piqué.

Voici ce qu’il a écrit:

«Je connais l’environnement et les particularités de Barcelone et des membres du club depuis de nombreuses années et heureusement, ils ne peuvent pas être aussi facilement manipulés, ils sont plus intelligents et savent parfaitement identifier ceux qui veulent utiliser les médias, les intérêts politiques et économiques pour arriver au Barça. “

Source | Twitter

Pique a précisé qu’il n’était pas trop impressionné par sa réponse en un mot: “Marionnette”.

Bartomeu aurait rencontré Piqué et les trois autres capitaines du club mardi pour discuter des derniers événements lors d’une réunion qui a été qualifiée de “tendue” et a laissé les joueurs “inquiets” de la situation.

Attendez-vous à ce que le BarçaGate gronde au cours de la semaine …