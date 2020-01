Gérer la table ronde de Madrid: au revoir janvier, bonjour Derby

Janvier est arrivé à son terme, et le Real Madrid a passé tous ses tests et continue sa course sans défaite. En cours de route, les hommes de Zidane ont remporté un trophée à Jeddah et remporté des matchs qu’ils n’ont pas nécessairement bien joué offensivement, mais qui ont quand même fait le travail. La défense n’a même pas subi de bosses.

Maintenant ça devient vraiment intéressant. Le premier test en février est un derby de Madrid, puis cela devient encore plus difficile avec Pep Guardiola venant en ville – parmi de nombreux autres tronçons clés.

Voici quelques réflexions de l’équipage.

Photo de GIUSEPPE CACACE / . via .

Kiyan: Le doublé de Casemiro contre Séville. L’équipe avait tellement besoin de lui dans ces deux moments. L’infraction ne cliquait pas. Lopetegui a remporté la première bataille semi-tactique. L’équipe avait besoin de dénicher quelque chose d’inattendu, et Casemiro a pris sur lui de faire des courses dangereuses dans la boîte.

Une réponse plus facile à cette question serait de simplement déclarer le dernier tacle de Fede sur Morata, ou la performance dominante de l’équipe sur Valence – mais il y avait tellement d’enjeux contre Séville que de briser une victoire sur l’une des meilleures équipes de L’Espagne s’est sentie significative.

Mat: Le moment le plus marquant doit être le dernier tacle de Fede Valverde sur Alvaro Morata dans les dernières minutes de la finale de la Super Coupe en Arabie saoudite. C’était un sacrifice que l’Uruguayen a dû faire, ce qui a finalement permis à l’équipe de gagner son premier argenterie et de commencer 2020 avec une «ambiance de bien-être».

Lucas: C’est la victoire à Getafe pour moi, le Real Madrid a eu du mal mais ils ont réussi à gagner 0-3. Ce sont les victoires dont vous avez besoin pour concourir pour le titre de Liga. Une équipe compétitive doit trouver un chemin même dans ces matchs et c’est ce que Madrid a fait.

Rob: Ce sera une réponse commune, mais c’est facilement le tacle de Fede Valverde sur Alvaro Morata en finale de la Supercopa. C’était un tacle qui a sauvé la partie car il y a de fortes chances que Morata marque sur cette manche. Il en a pris un pour l’équipe en prenant ce carton rouge. Même Simeone reconnaît que c’était le bon choix. Ce n’est pas seulement un moment déterminant pour le Real en janvier, c’est un moment déterminant de sa jeune carrière.

C-Trick: La performance d’Isco contre Valence lors du match aller de la Supercup a été une bouffée d’air et facilement l’un des moments les plus agréables du mois dernier. Cela est principalement dû au fait que l’Espagnol est devenu quelque peu associé à une attaque plus lente et plus rassis du Real Madrid qui se lève trop souvent la tête. Le voir au cœur de l’une des meilleures performances de l’équipe et de victoires notables lui a rappelé le rôle déterminant qu’il avait joué dans le premier chapitre de gestion de Zidane au club. Sinon, les apparitions d’Isco dans d’autres matchs n’ont pas rivalisé ou reproduit la splendeur de la victoire contre Valence et, si quelque chose a continué à soutenir le cas que d’autres configurations produisent des performances plus fiables et dynamiques.

Om: Gagner la Super Coupe aux tirs au but contre l’Atlético Madrid, car cela a ramené un certain souvenir de la victoire aux tirs au but contre l’Atlético Madrid dans une finale de coupe légèrement plus importante.

Kristofer: Le dernier match contre le Real Zaragoza a été étrangement remarquable pour moi car il m’est apparu que cette équipe a maintenant 20 matchs sans défaite, un exploit impensable il y a seulement 12 mois. Et ce n’est pas seulement que le Real Madrid est maintenant invaincu depuis octobre, mais c’est aussi la manière dont il a réussi l’exploit, il y a un sentiment de confort et de domination dans chaque match que le Real a joué au cours du dernier mois, qui a été absent de tout long course sans défaite, je me souviens, en particulier à l’époque de Zidane. La victoire du Real Valladolid a été un autre moment remarquable pour des raisons évidentes.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Kiyan: L’équipe ne l’a pas manqué défensivement – ils ont limité les attaques de Séville et de Valladolid. Si l’équipe a semblé lente, c’est surtout offensivement.

Et même si le profil tactique de Fede Valverde ne crie pas «sauveur offensif», son absence se fait encore sentir. Valverde a beaucoup contribué cette saison offensivement, dont j’ai parlé dans mon article Five Pillars cette semaine. Sans lui, vous n’obtiendrez pas autant de passages chirurgicaux dans le demi-espace droit, ce qui libère les voies de dépassement pour Carvajal et Modric. Valverde est également un porteur de ballon sous-estimé, et juste son mouvement en général crée de l’espace pour les autres. Rien de tout cela n’apparaîtra dans les chiffres, mais il y a certainement une certaine corrélation avec les difficultés de l’équipe et sa présence sur le banc.

Mat: Pour moi, Fede Valverde est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe dans un match à gagner absolument. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le manque de netteté et de tranchant de l’équipe est corrélé au moment où Fede n’est pas sur le terrain. Il apporte un dynamisme, une faim et une fraîcheur bien nécessaires au milieu de terrain pour lequel nous criions la saison dernière. Il mange le sol avec ses longues jambes et son moteur sans fin. En plus, il s’est adoré auprès des fans avec son attitude de ne jamais dire.

Lucas: 100%. Le Real Madrid a besoin de Valverde et alors que, comme je l’ai mentionné précédemment, ils ont trouvé un moyen d’obtenir les victoires, l’absence de Valverde aurait pu coûter quelques points à l’équipe en janvier. Madrid ne peut pas compter sur les coups de pied arrêtés pour le reste de la saison et Valverde doit simplement rester un partant incontesté même si cela signifie mettre Luka Modric au banc. Son intensité et sa présence physique au milieu de terrain rajeunissent toute l’équipe et vous pouvez facilement dire que tout le monde accélère quand il est sur le terrain.

Rob: C’est certainement un peu inquiétant de voir que Valverde n’a pas vraiment commencé autant que récemment. Il semblait qu’il avait commencé à remplacer Modric en tant que starter à chaque match avant la dernière série de matchs. Cependant, je ne pense pas qu’il soit la principale raison pour laquelle ils ne jouent pas aussi fort. Modric a été bien au démarrage à la place. Je pense que cela a principalement à voir avec une composition en constante évolution avec Benzema qui vient juste de rentrer de blessure et la situation de blessure de Bale. Il y a eu beaucoup de jonglerie avec Zidane.

C-Trick: L’impact de Valverde sur l’équipe a été très bien documenté jusqu’à présent cette saison, donc son absence a certainement contribué à la lenteur de l’équipe affichée lors de ces matchs. Plus précisément, son impact a été beaucoup plus manqué du côté offensif. Le Real Madrid a en fait mûri sur la défensive et est capable – en grande partie grâce aux affichages lourds de sa ligne de fond – de rassembler des performances défensives solides et solides avec différentes compositions de joueurs telles que son arrêt complet du Real Valladolid. Cependant, avec le style plus plat et non pénétrant du milieu de terrain Casemiro-Kroos-Modric qui a figuré dans ces jeux, son énergie et ses courses verticales offrent un contraste si important quand il joue. Ce n’est pas tant qu’il a été manqué parce que personne d’autre sur la liste ne peut offrir cette intensité d’attaque, c’est simplement que les autres options que Zidane utilise au milieu de terrain dans les matchs de ligues (c’est-à-dire que James a été blessé / secondaire) sont inférieures à Valverde dans ce concerne.

Om: Étant donné que le Real Madrid semblait manquer de netteté à l’offensive, je ne dirais pas qu’il y a trop de corrélation entre l’absence de Valverde et la façon dont Madrid a joué. Ses chiffres de progression de balle ne ressortent pas (il fait moins de passes vers le dernier tiers et moins de passes en avant que Casemiro) et il crée à des taux médiocres (0,12 passes décisives attendues dans toutes les compétitions). Valverde offre une certaine valeur à l’avenir avec sa capacité de transport de balle menaçante et son positionnement offensif agressif – qui repousse les lignes médianes – mais il ne déplace pas l’aiguille de manière décisive en attaque (au moins avec la façon dont il est déployé – il y a une certaine crédibilité à l’idée que son le dépassement est limité dans le système de Zidane). La défense est l’endroit où il a eu le plus d’impact, grâce à son immense moteur, son rythme de travail, sa vitesse et ses compétences défensives. À côté de Casemiro, il a stabilisé la défense de transition du Real Madrid et rendu Los Blancos plus difficile à pénétrer dans les blocs organisés. Ce qui rend d’autant plus impressionnant que le Real Madrid a semblé assez stable contre le ballon sans Valverde (au cours des derniers matchs), ce qui signifie que l’équipe n’a cessé de se renforcer en tant que collectif.

Kristofer: Probablement beaucoup. Fede Valverde est la personnification de la netteté. Il n’arrête jamais de courir et retirer ce genre d’énergie de l’équipe va inévitablement rendre votre équipe un peu plus plate, en particulier lorsque vos options pour le remplacer ne sont pas du tout similaires (Modric n’a pas les jambes pour jouer un tel un jeu, Toni Kroos n’a jamais été connu pour sa mobilité et même Isco à son meilleur ne pouvait pas être décrit comme similaire à Valverde).

Photo de TF-Images / .

Kiyan: J’ai trois noms, qui sont tous des joueurs que nous pouvons «espérer» être énormes dans la seconde moitié de la saison: Eden Hazard, Sergio Ramos, Thibaut Courtois.

Si je devais choisir un nom plus inattendu, je m’en tiendrai à ma prédiction “héros méconnu” du début de la saison: Ferland Mendy. Il a été si bon dans la première moitié de la saison, et sa présence contre Manchester City contre Mahrez ou Bernardo Silva sera un gros match.

Mat: Si Eden Hazard peut rester en bonne santé, il sera essentiel au succès de cette équipe. Le Belge a commencé à passer à la vitesse supérieure juste avant sa blessure et, espérons-le, il pourra reprendre là où il s’était arrêté une fois en pleine forme.

Encore une fois, je dois également mentionner Fede Valverde – son rôle dans la seconde moitié de la saison sera crucial pour les chances de Madrid en argenterie.

Lucas: Courtois, il a également été un joueur clé dans la première moitié de la saison, je le placerais même devant Kroos, très probablement. Je sais que son mois de septembre n’a pas été génial, mais le Real Madrid ne serait tout simplement pas en tête du classement sans certaines de ses performances exceptionnelles, même si certaines d’entre elles sont passées inaperçues. Cela peut sembler fou, mais Courtois est en meilleure forme qu’Oblak et Ter Stegen en ce moment et c’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid.

Rob: Je m’attends à ce que le MVP en dehors des trois joueurs mentionnés soit Thibaut Courtois. Il a été phénoménal cette saison après avoir été assez bien entraîné dans la boue la saison dernière par cette base de fans. Un cri supplémentaire doit être donné à Varane et Ramos qui ont également augmenté leur niveau de jeu la saison dernière. Mais, Courtois a sauvé plusieurs buts du Real Madrid cette saison et je m’attends à ce que cela continue.

C-Trick: Tricher un peu car je vais répondre à la question exactement comme libellé. Bien que Hazard ne soit en aucun cas un candidat de cheval noir pour être le meilleur joueur de l’équipe, il est mon choix pour faire la différence pour le club s’il peut rester en bonne santé.

Om: Je suis surpris qu’il n’ait pas été question davantage de la saison de Sergio Ramos. L’âge semble avoir apporté une plus grande maturité à notre tête brûlée bien-aimée et il est sans doute encore dans son apogée défensive en conséquence. Il fait partie de mes 5 meilleurs joueurs de la saison jusqu’à présent et je m’attends à ce qu’il devienne plus important à mesure que nous entrons dans la fin des affaires de la saison.

Kristofer: Thibaut Courtois a été mon joueur du mois et je pense qu’il va être une star hors concours pour la seconde moitié de la saison. Il y a beaucoup de grosses équipes qui vont défier la défense du Real Madrid comme il ne l’a pas encore fait et je pense que le tireur belge sera un élément clé pour relever ces défis.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce / .

Kiyan: Gareth Bale marquera un autre but vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Mat: Brahim fait un caméo plus tard pour marquer ou configurer le vainqueur dans un match à élimination directe crucial en CL.

Lucas: Casemiro terminera la saison en devenant le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Allez, vous avez demandé quelque chose de sauvage, non?

Rob: Je pense que cette équipe du Real Madrid est plus que capable de remporter un triplé cette saison. Ils sont actuellement au sommet de la ligue. Ils sont toujours en Ligue des champions et en Copa Del Rey. Ils ont montré cette saison qu’ils avaient atteint un revirement complet par rapport à la saison dernière. Et c’est avec leur grande signature Eden Hazard pour environ deux mois et une myriade d’autres blessures à différents moments. C’est une équipe de haut niveau qui a prouvé qu’elle est sérieuse cette saison et peut remporter plusieurs trophées.

C-Trick: Ce n’est pas nécessairement idiot et devient certainement une opinion plus courante mais avec suffisamment d’opportunités, Mariano pourrait déplacer Jovic comme option secondaire principale.

Om: Je ne parierais pas dessus, mais je peux prévoir une situation où Luka Jović ne va pas bien cette saison. Comme je l’avais prédit en 2019, Zidane a placé Jović pour Benzema aussi longtemps qu’il le pouvait parce que le Français résout naturellement les problèmes offensifs de Madrid (en plus du fait qu’il était en feu). Jović est un bon joueur, mais son jeu hors des sentiers battus se limite à des mouvements plus profonds pour effectuer des licenciements et contrôler les passes aériennes. Jusqu’à présent, Zidane a eu du mal à modifier son attaque pour quelqu’un sans les compétences complètes de Benzema, et il est possible que Zidane ne sache pas comment faire / choisit de ne pas le faire. Benzema est prêt à revenir dans l’alignement, après tout, et je ne pense pas que Zidane soit opposé à pousser son attaquant préféré à la limite, physiquement.

Kristofer: À la fin de la saison, la plupart des gens penseront que Luka Jovic a bénéficié d’une meilleure campagne individuellement qu’Eden Hazard grâce au serbe qui a finalement cliqué avec ses coéquipiers et les problèmes de Hazard avec blessure.

Photo de GIUSEPPE CACACE / . via .

Kiyan: L’Atletico et le Real Madrid connaissent actuellement deux états opposés: les hommes de Zidane volent; et les hommes de Simeone manquent de confiance. Il y a des rapports signalés sur le personnel d’entraîneurs parmi Simeone et Burgos, ils sont en spirale dans la ligue et sont sans Joao Felix. Cela dit, leur défense reste l’une des meilleures d’Europe. Je pense que c’est soit un match nul, soit une victoire marginale du Real Madrid.

Mat: Le derby est toujours difficile – le côté de Simeone se tortille toujours avec un point. En championnat, nous n’avons plus gagné contre l’Atletico au Bernabeu depuis 2012. Compte tenu des luttes offensives des deux côtés et des défenses tenaces, je pense que cela met fin à un 0-0 terne.

Lucas: Je pense que le Real Madrid est le favori ici et cela m’inquiète un peu. Les hommes de Zidane devraient avoir ce qu’il faut pour détruire cette version d’Atleti, mais Simeone et ses joueurs parviennent toujours à la rendre plus difficile qu’elle ne devrait l’être en premier lieu, donc je ne suis pas entièrement confiant sur les chances de Madrid et je crois qu’ils le feront doivent faire de leur mieux pour battre Atleti.

Rob: Je suis très confiant à propos du prochain El Derbi en ce sens que le Real ne perdra pas au moins. L’Atletico a montré cette saison que même s’ils font partie du top 4, ils ont peu ou pas de menace offensive. Ils ont été terribles dans la production de buts cette saison et c’est avec la signature d’un attaquant de 126 millions d’euros. Ils sont super défensivement, ils peuvent donc forcer un nul 0-0 comme ils l’ont fait deux fois cette saison en 90 minutes de jeu du Derby. Les vrais font les deux: ils marquent et ils sont super défensivement. Les vrais sont à la maison, ce qui peut également les amener à obtenir trois points cette fois-ci.

C-Trick: Confiant, nerveux et surtout anxieux. J’attends avec impatience le jour du match et le début du match car aussi vulnérable qu’Atletico apparaît en ce moment, le derby n’est jamais totalement prévisible. Malgré leurs difficultés, les hommes de Diego Simeone sont une équipe très compétente et peuvent faire des dégâts. Les choses ont juste besoin de cliquer pour perturber les plans nationaux du Real Madrid cette saison. Cela étant dit, Los Blancos se dirigent vers cette affaire avec de nombreux signes prometteurs, notamment une excellente série de résultats, le retour possible de Hazard ainsi que le James récemment récupéré.

Om: J’ai l’impression qu’un autre tirage fade arrive. Les deux défenses de Madrids sont solides et les deux infractions sont sans intérêt.

Kristofer: J’attends avec impatience notre derby de Madrid sans but habituel, je suis sûr qu’il aura des cartons jaunes passionnants et plusieurs vagues mexicaines.