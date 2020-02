Gérer le podcast de Madrid: l’après-match de l’Atletico

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Euan McTear discutent:

L’ambiance au Bernabeu et les réceptions pour Marcos Llorente et Alvaro Morata

Les tactiques du premier semestre et les alignements de départ

Substitutions de Zidane

Citations d’après-match

Blessure de Morata

Les performances de Fede Valverde

La différence entre Isco et Vinicius Jr

Performance de Ferland Mendy

Que se passe-t-il cette saison qui rend la défense si efficace?

La demande de sanction Casemiro / Morata

Le Bernabeu chantant pour que Simeone reste … Devrait-il?

Atletico va-t-il entrer en Ligue des champions?

L’absence de Gareth Bale de l’équipe

Et plus

Avez-vous aimé ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir via Patreon: Patreon.com/ManagingMadrid

Gérer Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des nouvelles mises à jour, des éditoriaux, des analyses tactiques, des illustrations et bien sûr des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid les fans de se connecter et de discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24h / 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Euan McTear (@Emctear)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)