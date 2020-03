Gérer le podcast de Madrid: le brouillon ultime du Real Madrid Castilla et Loanee Fantasy

Sur cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid, le segment Loan-Tracker et Castilla Corner unissent leurs forces pour créer le brouillon fantastique ultime où Kiyan Sobhani, Sam Sharpe, Kristofer McCormack, Ruben Skjerping et Matt Wiltse construisent à tour de rôle leurs XI. des joueurs de Castilla et loanee.

Qui a la meilleure équipe? Placez vos votes.

Merci d’être mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Sam Sharpe (@CastillaStats)

Kristofer McCormack (@ K_mc06)

Ruben Skjerping (@RubenPMN)