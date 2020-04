Gérer le podcast de Madrid: le jeu emblématique Raul ‘Shush’ – Faire taire le Camp Nou

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani, Om Arvind et Matt Wiltse revoient le match nul 2-2 du Real Madrid au Camp Nou en 1999. Points de discussion:

La tension du clasico à son point d’ébullition

Saison 1999-2000 du Real Madrid

John Benjamin Toshack

Compositions de départ et omissions notables

Le pic Luis Figo découpe le Real Madrid

Le jeune Puyol est l’un des seuls bons défenseurs de Barcelone

Mouvement hors-balle de Raul

Geremi et Savio offrent de belles performances sur les flancs

La carrière de Clarence Seedorf au Real Madrid écourtée

LE HUSH

Pic de Raul et déclin ultime

Comment était Pep en tant que joueur?

Et plus.

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Om Arvind