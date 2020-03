Germán Pezzella subira un contrôle cette semaine pour vérifier sa guérison.

L’Argentine Germán Pezzella, capitaine de la Fiorentina, il va bien et subira une double vérification cette semaine pour confirmer officiellement qu’il a été guéri du coronavirus, l’équipe toscane a informé lundi l’EFE.

30/03/2020 à 17:41

CEST

sport.es

Pezzella, né à Bahía Blanca en 1991 et ancien joueur de River Plate et du Real Betis, il ne présente plus aucun symptôme et pourra quitter la quarantaine dès que les contrôles médicaux confirmeront qu’il s’est déjà remis du coronavirus.

La défense argentine a été testée positive pour cette maladie le 14 mars avec ses compagnons Patrick Cutrone et le croate Dusan Vlahovic, qui sont également récupérés et en attente de passer le contrôle médical concerné, explique la Fiorentina à l’EFE.

Pezzella Il vit isolé à son domicile de Florence, tandis que sa famille est retournée en Argentine avant que l’urgence sanitaire ne s’aggrave.

À ce jour, treize cas de coronavirus positifs ont été enregistrés dans la série italienne A.

Les trois autres cas confirmés, en plus des trois de la Fiorentina, sont: l’Argentin Paulo Dybala, le Français Blaise Matuidi et l’Italien Daniele Rugani, de la Juventus; Les Italiens Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, le Norvégien Morten Thornsby, le Suédois Albin Ekdal et le Gambien Omar Colley, de la Sampdoria; Mattia Zaccagni, de Brescia; et Marco Sportiello, d’Atalanta.