Gerrard admet que trois joueurs des Rangers ont été mis au défi à la mi-temps aujourd’hui – HITC

Les Rangers ont réussi une victoire 1-0 au comté de Ross cet après-midi.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré au Scottish Sun qu’il devait affronter Ryan Kent, Ianis Hagi et Alfredo Morelos à la mi-temps aujourd’hui.

Le Gers s’est rendu à Dingwall pour affronter le comté de Ross et avait désespérément besoin d’une victoire après une semaine torride pour Gerrard et ses joueurs.

La défaite de la Coupe d’Écosse aux mains de Hearts, suivie d’une défaite 1-0 à domicile contre Hamilton, a laissé Gerrard sous une pression énorme, l’argenterie cette saison étant très peu probable.

Pourtant, une victoire était nécessaire aujourd’hui avant le choc de la Ligue Europa avec le Bayer Leverkusen cette semaine, mais c’était encore peu convaincant de la part des Rangers.

Ils se sont efforcés de chercher le but, avant que le tir dévié de Ryan Kent ne parvienne dans le coin pour donner aux Rangers une victoire étroite de 1-0.

Gerrard voudra beaucoup mieux aller de l’avant et il a admis avoir défié trois joueurs à la mi-temps après avoir connu des difficultés en première mi-temps.

Gerrard affirme qu’il «avait besoin de plus» de l’attaquant Morelos ainsi que des ailiers Kent et Hagi, estimant qu’ils n’étaient tout simplement pas au meilleur de leur forme en première période.

Le patron des Rangers a félicité Kent pour avoir vraiment relevé ce défi en marquant le vainqueur, mais il pourrait ne pas être trop content de Hagi et Morelos après qu’ils aient continué à lutter en deuxième période.

«J’avais besoin de plus des trois premiers à la mi-temps, alors je les ai mis au défi à la mi-temps, a dit Gerrard. “Ryan a obtenu le vainqueur et c’est bon pour lui et je suis heureux qu’il ait relevé le défi, parce que certains joueurs se sentent désolés pour eux-mêmes et d’autres ont relevé le défi, et il l’a fait. Il a un bâton, mais pas nous tous? “

«Il y a deux façons de réagir lorsque vous recevez des critiques, rétrécissez et entrez dans votre coquille et hibernez et cachez-vous ou vous mettez vos épaules en arrière et vous le prenez sur le menton et vous regardez la critique constructive. Il y a toujours des éléments qui sont bons et vous continuez à défendre vos coéquipiers. Ryan a fait ça aujourd’hui et je suis content pour lui. Je ne pense pas que nous ayons été fantastiques du début à la fin, mais nous sommes venus ici pour faire un travail après une semaine difficile », a-t-il ajouté.

