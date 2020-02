Gerrard affirme qu’il a été averti de la star des Rangers, complètement faux – HITC

Les Rangers ont amené Florian Kamberi à Ibrox en janvier.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré au Glasgow Evening Times qu’il avait entendu «beaucoup de choses» sur Florian Kamberi – mais ils se sont tous trompés jusqu’à présent.

Le Gers est de retour en action ce soir, affrontant Braga lors du match retour de son match en Ligue Europa après avoir gagné 3-2 à Ibrox la semaine dernière.

Un joueur qui a eu un impact important lors de cette victoire au match aller était Kamberi, alors qu’il quittait le banc pour donner vie aux Rangers dans le dernier tiers – et il a fait de même dimanche contre St Johnstone.

Kamberi a non seulement marqué un but stupéfiant pour amener les Rangers au niveau, mais a également produit une habileté sublime et une aide précieuse pour amener Joe Aribo au numéro deux.

Les Rangers n’ont pas gagné ce match à la fin alors qu’ils ont fait match nul 2-2, mais l’impact de Kamberi a été énorme et il est maintenant prêt à commencer contre Braga avec Jermain Defoe blessé et Alfredo Morelos suspendu.

Ce sera le premier départ de Kamberi pour les Rangers, et ce sera un si gros match, mais il a gagné le soutien du patron Gerrard au cours de ses premières semaines à Ibrox.

Gerrard a admis avoir entendu «beaucoup de choses» sur le caractère et l’attitude de Kamberi, mais affirme que tout a été complètement faux jusqu’à présent, car il a été un «professionnel ultime» et un «étudiant du jeu».

Le séjour de Kamberi à Hibs a connu des hauts et des bas, d’où cette réputation, mais Gerrard l’a salué comme une «bouffée d’air frais» à Ibrox.

«Il est important de dire qu’il mérite son entrée dans cette équipe au mérite et ce qu’il a apporté et contribué depuis son arrivée.» dit Gerrard. «Nous avons entendu beaucoup de choses sur Flo avant son arrivée sur la vigne au sujet du personnage et du garçon et je dois dire que c’est complètement différent de ce que j’ai vu et de ce que j’ai vécu au cours des deux dernières semaines, il a été dans la porte . Professionnel ultime, en pleine forme. ”

«Il a posé beaucoup de questions d’un point de vue tactique, donc il semble être un étudiant du jeu et veut apprendre et il aime vraiment être ici. Vous pouvez voir que dans ses performances, il joue avec le sourire et il a été une vraie bouffée d’air frais donc tout va bien », a-t-il ajouté.

