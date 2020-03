Gerrard explique que les joueurs pourraient avoir de sérieux problèmes avec la fusion des saisons

Date de publication: Lundi 16 mars 2020 8:12

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a mis en garde contre la «fusion des saisons» lorsque le football reprendra après l’épidémie de coronavirus.

Les autorités du football en Écosse et à travers le monde sont confrontées à des décisions difficiles sur la façon de clôturer les campagnes en cours et de planifier la saison suivante, les compétitions internationales ajoutant à la complexité.

celtique directeur Neil Lennon a demandé que les classements actuels soient reconnus si la saison de la ligue écossaise ne peut pas être terminée. Mais au moins un autre club de haut niveau fera pression pour que la campagne soit déclarée nulle et non avenue dans ce scénario, une décision qui pourrait entraîner des complications financières majeures pour les diffuseurs par exemple.

Les coeurs envisageraient une action en justice s’ils étaient renvoyés à la relégation avec huit matchs restants, tandis que d’autres clubs auraient également des griefs.

Gerrard estime qu’il faut faire preuve de patience lorsque le football joue le deuxième rôle face aux implications sanitaires et financières de la pandémie.

“Le bien-être des joueurs est primordial en ce moment”, a-t-il déclaré à Rangers TV lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait planifier un long délai. Nous faisons tout ce que nous pouvons d’un point de vue médical, en mettant en place toutes les bonnes précautions.

«Je suis en contact régulier avec le conseil d’administration et le club quotidiennement pour voir ce qui se passe.

«Mais je pense que nous devons faire confiance aux autorités pour essayer de trouver les bonnes solutions.

«Je ne suis pas du genre à penser que nous devrions fusionner les saisons et ce genre de choses parce que cela pose différents types de problèmes pour les joueurs, jouant trop de football en peu de temps.

«Je pense que nous devons être patients. Le football est secondaire en ce moment.

“Ce que nous devons faire, c’est de faire tout ce que nous pouvons sur le terrain d’entraînement et au club pour protéger les joueurs afin qu’ils ne contractent pas le virus, car alors il y a beaucoup plus de complications.”

Lorsqu’on lui a demandé comment le football résout le problème, Gerrard a déclaré: «Pour être honnête, je n’ai pas les réponses, mais ce que je dirais, c’est que le football concerne les supporters. La raison pour laquelle j’ai rejoint les Rangers était d’entraîner devant le merveilleux soutien que nous avons reçu.

«Je sais que tous les joueurs ressentent la même chose. Je ne pense pas que la bonne chose à faire soit tout à coup de jouer à tous les jeux à huis clos. Je ne pense pas que ce soit juste du tout.

“Nous devons donc attendre, nous devons être patients et espérons qu’à un moment donné, une solution sera trouvée.”

Le joueur de 39 ans a ajouté: «C’est vraiment une époque où le football doit devenir secondaire. La vie des gens est en danger, les entreprises des gens sont en danger.

«Il y a beaucoup plus de choses importantes, beaucoup plus importantes que le football en ce moment. Mais bien sûr, cela a un impact énorme non seulement pour nous aux Rangers, mais pour tous les clubs du monde.

«Mais pour moi, c’est vraiment une période où nous devons tous rester unis, penser à nos propres familles avant tout, et certainement placer le football au deuxième rang.

«Nous devons être patients. Il s’agit d’un virus qui se propage très, très rapidement dans le monde. Je pense que nous avons un devoir de diligence avant tout pour nos propres familles et ensuite nos propres Rangers et nos partisans, et évidemment la société dans son ensemble également.

“Il suffit de faire tout ce que vous pouvez pour prendre des mesures de précaution afin d’éviter que le virus ne se propage plus rapidement qu’il ne l’est.”