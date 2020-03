Gerrard fait un aveu remarquable sur l’avenir des Rangers

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 9h09

Dégonflé Steven Gerrard admet qu’il a besoin de temps pour réfléchir à son avenir avec les Rangers après avoir vu Hearts se débarrasser de la William Scott Scott Cup à Tynecastle.

Le patron d’Ibrox était découragé après avoir vu son côté faiblir à nouveau sur le front intérieur à seulement trois jours de leur superbe écran à Braga.

Cela signifie que l’ancien skipper de Liverpool envisage une deuxième saison sans trophée depuis son déménagement à Ibrox, à moins qu’il ne puisse terminer cette marche improbable de la Ligue Europa 16 derniers pour se glorifier à Gdansk.

Gerrard avait espéré que la victoire de mercredi au Portugal fournirait l’étincelle pour renverser la tendance.

Mais le vainqueur de Gorgie d’Oliver Bozanic signifie que la Coupe d’Écosse a disparu, avec le titre de Ladbrokes Premiership également hors de portée après une chute de 12 points à la dérive du Celtic.

Gerrard a avoué que le revers de Gorgie était le point le plus bas de son règne de 20 mois.

Des sources seniors d’Ibrox insistent sur le fait que le vainqueur de la Ligue des champions n’envisage pas de démissionner, mais interrogé sur son avenir, le manager des Rangers a donné une réponse qui laissera les fidèles d’Ibrox inquiets de se préparer à marcher.

«Je dois réfléchir», a-t-il déclaré. «Le plan était d’avoir un jour de congé (dimanche). Je dois réfléchir sérieusement à où nous en sommes en tant que groupe. Je dois réfléchir sérieusement et sérieusement dans les prochaines 24, 48 heures. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela inclurait son propre avenir, il a répondu: «J’ai juste besoin de réfléchir. J’ai besoin de réfléchir. Je ressens de la douleur en ce moment parce que je veux gagner ici, je suis désespéré de gagner ici.

«En regardant de côté aujourd’hui, je n’ai pas eu l’impression que le sentiment parmi mes joueurs était le même.

«Je ne doute pas de moi-même. Nous avons tout donné à ces joueurs, moi et mon personnel avons tout donné à ces joueurs pendant 20 mois, nous avons tenu la main sur le terrain et en dehors et nous avons tout amélioré pour eux.

«Mais c’est difficile quand toutes les autres performances vous vous sentez comme vous vous sentez. C’est dur. J’ai besoin de m’analyser, c’est sûr. C’est le moment le plus difficile que j’ai vécu depuis mon arrivée ici.

«Je pense que ce sera extrêmement difficile à court terme (gagner des trophées) à cause de notre position du point de vue de la ligue. Nous savons tous que nous avons jusqu’à présent dépassé notre poids en Europe. C’est ce que je dois analyser dans les prochains jours.

“Je suis très déçu. C’est le plus bas que j’ai ressenti depuis que je suis entré dans le travail de loin. »

